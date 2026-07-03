[GOAL 인터뷰] '전반기 1위 질주' FC서울 김기동 감독 "완연한 서울의 봄을 만들어 가겠다"

[골닷컴] 김형중 기자 = FC서울의 김기동 감독이 '완연한 서울의 봄'을 만들어 가겠다고 다짐했다.





지난달 22일 강원도 양양의 전지훈련지에서 김기동 감독을 만났다. 15경기를 치른 K리그1 1위. 그 어느 때보다 여유가 있을 것으로 예상했지만 그는 여전히 바빴다. 미팅과 훈련 준비, 그리고 훈련의 연속이었다. 그 시간을 쪼개 어렵게 한 시간을 내어 이야기를 나눴다.





김기동 감독은 "이런 결과가 나올 거라고 어느 정도 생각은 했지만, 초반 AFC 챔피언스리그에서 결과물을 못 갖고 오다 보니 아쉬운 부분이 있었다"고 말했다. 그러면서 "시즌 들어가면서 결과물들을 가져오면서 선수들한테도 자신감으로 보여지는 스타트였던 것 같다"고 평가했다.





서울은 K리그1 전반기 15경기에서 10승 2무 3패를 거두며 두 자릿수 승리를 거둔 유일한 팀이고, 현재 1위를 달리고 있다. 가장 주목할 만한 성과는 매년 약한 모습을 보였던 울산 HD와 전북현대를 상대로 모두 승리를 거뒀다는 점이다. 김 감독은 "팀으로서 싸우기 때문에 조금 더 단단해지지 않았나"라며 "예전에는 개인의 성향들로 인해 팀이 흔들렸던 부분들이 있었는데, 이제 팀으로서 어려운 순간들을 이겨내고 버텨나갈 수 있게 됐다"고 설명했다.





김 감독이 강조하는 변화의 출발점은 3년 간의 장기 계획이었다. 그는 "처음 서울에 올 때부터 3년 차에는 뭔가 어떤 변화를 주면서 좋은 결과물들을 내야 된다는 계획을 가지고 있었다"며 "알론소 감독이 레버쿠젠 가면서 13명의 선수들을 바꿔가며 자기가 원하는 선수를 다 데리고 갔는데, 저는 선수 한 명 안 데리고 저만 왔다. 상당히 힘든 과정이 있었고, 그래도 1, 2년 고생하면 3년 차 때는 이렇게 갈 수 있겠다고 생각했다"고 밝혔다.





월드컵이 한창이다. 김 감독은 "브라질과 모로코 경기를 보면서 축구는 역시 팀 스포츠구나라는 걸 다시 한번 느꼈다"라며 "누구 하나를 맞춰서 하기보다는 팀이 같이 할 수 있는 축구를 하기 위해 노력하고 있다"고 말했다. 또한 외국인 선수들을 모아 미팅을 가졌다. 처음 한국에 왔을 때의 각오를 물어보고, 그 마음으로 다시 돌아가자고 독려했다. 김 감독은 "외국인 선수들이 국내 선수들보다 돈을 더 많이 받기 때문에 훈련 태도도, 경기장 퍼포먼스도 월등히 좋아야 한다고 분명히 얘기했다"고 전했다.





후반기 최대 변수는 스쿼드 운영이다. 아시안게임에 손정범, 황도윤, 박성훈이 차출될 것으로 보인다. 또한 ACL2까지 출전이 확정되며 스쿼드 운영에 변화가 불가피하다. 현재 29명의 스쿼드로선 쉽지 않다는 게 김 감독의 판단이다. 그는 "두 팀의 스쿼드가 나오지 않는 상황에서 이원화가 쉽지 않다"면서도 "전력강화실과 논의 중이고 2~3개 포지션에 보강이 이뤄지길 기대하고 있다"고 말했다.









한국프로축구연맹





요르단 국가대표로 월드컵 무대를 밟고 있는 수비의 핵 야잔 알아랍에 대해서도 언급했다. 김 감독은 "지난 경기에서 자책골을 넣었다"며 아쉬워 했지만 "의욕이 상당히 높은 선수라 좋은 무대에서 자신의 가치를 잘 높였으면 좋겠다"고 응원했다.





팬들 사이에서 화제를 모은 나상호 영입설에 대해서는 "일본에 간 적도 없고, 직접 만난 적도 없다"고 선을 그었다. 다만 "상호가 오면 팀에 분명히 도움이 될 거라고 생각하지만, 일본 생활에 만족한다는 얘기를 들었다. 본인 마음이 가장 클 것"이라고 말했다.





올 시즌 우승 가능성에 대해서는 여전히 신중했다. 김 감독은 "(우승에 대해) 제 입을 말한 적은 아직 없다"면서도 "아직 15경기밖에 하지 않았고, 한 경기, 한 경기 준비 잘 하다 보면 그런 기회가 올 수도 있다"며 말을 아꼈다. 마지막으로 "서울에 와서 좋은 일도 있었고 힘든 일도 있었는데, 팬 여러분의 응원 덕분에 전반기를 잘 마쳤다. 이 땀이 헛되지 않도록, 완연한 서울의 봄을 만들어 가겠다"고 다짐했다.