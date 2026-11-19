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[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이승우가 이제는 조금은 달라진 자세로 대표팀을 바라본다.

아시아축구연맹(AFC) 아시안컵은 오는 2027년 1월 시작을 알릴 예정이었다. 하지만, 개최지 사우디아라비아의 사정에 발목이 잡혔다.

최근 이란 전쟁으로 중동 정세는 불안한 상황이다. 여파는 사우디아라비아까지 뻗쳤다. 공항이 공격받는 등 안보에 빨간불이 켜진 것이다.

이란 성향이 후티 반군인 미국과 우방인 사우디아라비아까지 공격에 나선 것이다. AFC는 아시안컵 개최가 불가능하다는 결정을 내렸고, 개최를 2027년 12월로 연기했다.

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대한축구협회도 셈이 복잡해졌다. 임시 사령탑 로베르트 모레노 감독을 아시안컵에 동행한다는 기류가 감지됐지만, 시간적 여유가 생기면서 새로운 가능성도 무시할 수 없는 상황이다.

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대한민국 축구는 절호의 기회를 잡은 것이다. 전력, 전술적 단점을 보완할 수 있는 시간이 생긴 것이다.

특히, 새로운 감독이 오면 전력 구성에 변화가 생길 것이고, 그동안 기회를 받지 못한 선수가 합류할 가능성 역시 배제할 수 없다. 이승우 역시 예의주시 중이다.

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시간적 여유가 생긴 만큼 존재감과 경쟁력을 보여준다면 대표팀 복귀가 가능할 것이라는 계산이다.

이승우는 “대표팀은 선수들의 동기부여다. 1년 연기가 돼서 좋은 경기력을 보여주면 기회가 올 수도 있지 않겠나. 물론 발탁이 안 될 수도 있다. 주어진 위치에서 최선을 다할 뿐이다”고 언급했다.

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이어 “‘이번엔 될 것 같은데’ 항상 대표팀 명단 발표 전 기대를 하고 있다. 하지만, 이름이 없는 걸 확인하면 기운이 빠지기도 한다. 이런 상을 반복하다 보니 이제는 긍정적으로 생각하고 마음을 좀 더 열고 팀에서 좋은 활약을 보여주면서 기다릴 것이다”고 덧붙였다.

한편, 이승우는 최근 필요성이 제기되고 있는 K리그의 추춘제 전환에 대해서도 언급했다.

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이승우는 “아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL)에서 힘을 뺀다는 부분이 조금은 아쉽다. 날씨로 인한 잔디 문제가 가장 화두가 될 것 같다. 지난 시즌 코리아컵 결승전에서 느꼈는데 잔디가 얼음처럼 딱딱하더라. 부상으로 직결되는 부분이다. 열선 시스템 등 현실적으로 고려해야 할 부분이 적지 않을 것 같다”고 견해를 밝혔다.

K리그는 이른 봄에 개막해서 늦은 가을에 폐막하는 춘추제 시스템을 운영하고 있다.

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K리그의 춘추제는 시대의 흐름과 맞지 않는다는 지적도 있었다. 축구의 선두 주자인 유럽은 추춘제를 실행하고 있어 이적시장 시기 등이 맞물리지 않는 어려움 등이 지적됐다.

일본 J리그는 발 빠르게 나섰다. 유럽처럼 추춘제 전환을 선언했고 이번 시즌부터 실행 중이다.

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K리그의 춘추제가 옳고 그름의 문제는 아니지만, 최근 시선을 끄는 부분이 있다. ACL 초반 힘을 쓰지 못한다는 것이다.

정확하게 말하자면 힘을 빼고 있다. ACL과 일정이 다른 K리그는 막판 순위 싸움이 치열한 시기이기 때문이다. 이번 시즌 운명이 결정되기에 이원화 여유와 여력이 없다.

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K리그는 막판을 향해 달려가는 중이다. 순위 싸움과 함께 다음 시즌 ACL 출전권 획득을 위해 집중하고 있다.

ACL은 아직 일정이 초반이고 K리그가 종료된 후에도 뒤집을 기회가 남아 있다고 판단한 것이다.

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한국프로축구연맹은 K리그 추춘제 전환 대비에 나서는 분위기다. 최근 4박 6일 일정으로 런던, 버밍엄에 방문해 영국 경기장의 겨울철 잔디 관리 기술 확인에 나섰다.

사진=골닷컴