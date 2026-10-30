[GOAL 인터뷰] ‘아시안게임 금메달’ 강상윤은 여전히 배고프다! “아직 시즌은 끝나지 않았어”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 강상윤은 아직 배가 고프다.

강상윤은 이번 시즌 염원하던 목표 중 하나를 이뤘다. 아시안게임 금메달을 획득한 것이다.

강상윤은 이민성 감독이 이끄는 2026 아이치·나고야 아시안게임 대표팀에 합류했다. 특유의 투지 넘치는 플레이와 왕성한 활동량을 선보였다.

대한민국은 결승전에서 일본을 꺾고 우승을 차지하면서 강상윤은 금메달을 목에 걸었다.

다음 경기 JEO K리그1 01:00 DAE

강상윤은 “경기 종료 휘슬이 울릴 때 눈물이 났다. 그동안 모두가 함께하고 고생했던 시간이 떠올랐다. 시상대에서 금메달을 목에 걸었을 때 지난 모든 순간에 감사했다. 도파민이 최고치였다”고 감격에 젖었다.

이어 “너무 행복했다. 목표를 이뤘다. 대회 종료 후 바로 팀 일정으로 쉴 틈이 없었기에 감격에 젖어있지 못했지만, 가끔 생각하면 잊지 못한 추억이다”고 덧붙였다.

강상윤은 아시안게임 대표팀 일정을 소화하면서도 소속팀 전북의 경기를 다 챙겨봤다. 우승을 2개나 차지했던 지난 시즌과 다르게 좋지 않은 상황인데 도움을 주지 못하니 마음이 쓰인 것이다.

강상윤은 “아시안게임 기간 중 시간이 날 때면 전북의 경기와 결과를 챙겨봤다. 현재 팀의 상황에 100% 만족하지는 않지만, 아직 시즌은 끝나지 않았다. 마지막에 좋은 위치에 있으면 좋겠다”고 다짐했다.

강상윤은 이번 시즌을 끝으로 전북과 계약이 만료된다. 그렇기에 무엇보다 중요한 시기이기도 하다.

이에 대해서는 “남은 경기 최대한 많은 승점을 확보해 K리그1 2위로 시즌을 마감해야 한다. 개인 목표보다는 팀이 더 중요하다”고 의지를 불태웠다.

전북과의 계약 만료 임박에 대해서는 “일단 당장 앞에 놓인 상황이 더 중요하다. 매 경기 잘 치르다 보면 순리대로 풀릴 것 같다”며 시즌을 잘 치른 다음 생각할 문제라고 언급했다.

사진=골닷컴, 한국프로축구연맹, 대한축구협회