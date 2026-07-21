[GOAL 인터뷰] "수요일에 저와 함께 가슴 찢기 한 번 더 합시다" 6호 골 폭발한 클리말라 "이적설은 헛소리"

[골닷컴, 부천] 김형중 기자 = FC서울이 부천FC1995 원정에서 승리하며 리그 선두를 질주했다. 클리말라는 1골 1도움을 올리며 활약했다.





서울은 19일 오후 7시 30분 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 18라운드 부천과 원정 경기에서 3-1로 승리했다. 전반 42분 조영욱의 선제골과 후반 8분 정승원의 추가골로 앞서간 서울은 후반 18분 부천 김상준에게 추격골을 내줬지만, 후반 추가시간 클리말라가 쐐기포를 작렬하며 승점 3점을 따냈다. 이로써 서울은 승점 39점이 되며 2위 강원FC와 8점 차이의 여유 있는 선두 질주를 이어갔다.





클리말라는 선발 출전해 풀타임 활약했다. 팀의 두 번째 골인 정승원의 득점을 도운 그는 경기 막판 안데르손의 패스를 받아 직접 골을 만들어내며 승리에 쐐기를 박았다. 9라운드 부천과 홈 경기 이후 9경기 만에 터진 클리말라의 득점포였다.





경기 후 믹스트존에서 만난 클리말라는 "기분 좋다. 오랜 시간 득점하지 않은 것 같진 않다. 느낌이 좋다"라며 "지난 경기는 아주 좋은 느낌은 아니었다. 이유는 중요하지 않지만 휴식기에 연습경기에 많이 투입되지 못했다. 몇몇 연습경기와 지난 경기를 하고, 드디어 오늘 육체적으로나 정신적으로 아주 좋은 상태라는 것을 느꼈다"라고 소감을 전했다.





클리말라는 이번 여름 이적설에 휘말렸다. 축구계에는 그가 서울을 떠나고 싶어한다는 소문이 돌았다. 그러나 근거는 없었다. 김기동 감독도 휴가 직후 클리말라가 찾아와 전혀 그런 생각 없다고 말했다고 했다. 클리말라에게 직접 물어봤더니 "말도 안 되는 얘기다. 이유는 모르겠고 그 루머는 전혀 사실이 아니다. 헛소리(Bullshit)"이라고 선울 그었다.





지난 겨울 중국 하이난 전지훈련지에서 클리말라를 만났을 때 올 시즌 목표는 팀 우승과 득점왕이라고 말했다. 그는 그 목표가 여전히 유효하다면서 "우리는 좋은 경기를 하면서 1위에 있다. 팀을 위해 끝까지 뛸 것이다. 팀 우승과 득점왕 중 고르라면 우승이다. 그러나 득점왕을 위해서도 노력할 것"이라고 전했다. 현재 서울은 큰 승점 차로 1위를 달리고 있고, 클리말라도 이날 경기 득점으로 6호 골을 신고했다. 1위와는 2골 차이다.





올 시즌 서울은 6명의 외국인 선수와 함께 하고 있다. 하지만 K리그1 경기 엔트리에 외국인 선수는 5명만 포함될 수 있다. 서울은 후방의 야잔과 로스가 핵심이고, 바베츠는 중원의 사령관이 되었다. 클리말라는 K리그 톱 플레이어에 근접한 안데르손과 함께 올 시즌 영입된 후이즈와 공격진에서 경쟁해야 한다. 김기동 감독은 올 시즌 주전 스트라이커로 클리말라를 낙점한 모양새지만 매 경기 선발로 출전하긴 쉽지 않다.





이런 상황에서 컨디션 유지가 괜찮냐는 질문에 "올 시즌 두 경기만 빠졌기 때문에 큰 어려움은 없다. 가장 중요한 것은 경기에 나설 준비를 하고 집중하는 것이다. 제가 할 수 있는 것을 보여주면 선택은 감독님이 하시는 것"이라며 대수롭지 않게 생각했다.





서울은 이제 포항과 울산, 전북 등 강팀들과 일정을 앞두고 있다. 7월 중순이 지나면서 날씨도 덥고 습하다. 클리말라는 "물을 많이 마셔야 한다. 근데 저희만 힘든 건 아니고 다 힘들다. 포항보다 우리가 하루 덜 쉬는데 수요일 저녁 경기라 사실 크게 상관 없을 거 같다. 환경보다는 하나의 팀으로 싸워간다면 잘할 수 있을 것"이라고 말했다.





이어 "제가 오늘 골 넣었을 때 저와 같이 소리 지르며 (가슴 찢는) 셀레브레이션을 해주신 점에 대해 감사 드린다. 포항전은 정말 중요한 경기다. 그날도 또 한 번 골을 넣어 셀레브레이션을 하고 싶다. 팬들이 저를 도와주신다면 득점할 수 있을 것이다. 포항전에서도 제 셀레브레이션도 한 번 더 같이 하면서 승리했으면 좋겠다"라며 주중 경기 승리를 다짐했다.