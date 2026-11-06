[GOAL 인터뷰] '베트남 매직' 현재진행형 김상식 감독 "모든 선수가 같이 뛴 결과... 어느 팀이나 갈등은 있어"

[골닷컴, 베트남 하노이] 김형중 기자 = 베트남 축구대표팀이 지난 8월 열린 '동남아 월드컵'으로 불리는 아세안축구연맹(AFF) 챔피언십 현대컵 2026에서 우승을 차지했다. 팀을 이끄는 김상식 감독은 국민 영웅으로 떠올랐고 매직은 계속되고 있다.

베트남은 현대컵 결승에서 라이벌 태국을 만났다. 8월 26일 홈 구장에서 열렸던 결승 2차전에서 무승부를 거두며 1, 2차전 합계 1승 1무로 우승컵을 들어 올렸다. 김상식 감독은 베트남 국기와 태극기를 양손에 들고 응원해준 팬들에게 인사를 건넸고 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장으로부터 금메달과 함께 축하를 받았다.

그야말로 승승장구다. 2024년 베트남 대표팀 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 팀을 다시 동남아 정상으로 이끌었다. AFF 현대컵 2회, AFF U-23 챔피언십 1회, 동남아시안게임(SEA) 1회 등 총 네 번의 우승을 차지했다.

그러나 처음 베트남 사령탑에 오를 당시에는 부담감이 컸다. 같은 한국인으로 2017년부터 2023년까지 베트남 감독을 맡았던 박항서 감독이 이룬 성과가 워낙 컸기 때문이다. 지난달 28일 하노이에서 만난 김상식 감독은 "어떻게든 비교될 수밖에 없기 때문에 부담이 컸다. 박항서 감독님이 만들어 놓으신 한국인 지도자에 대한 이미지는 잃지 않아야 한다는 생각뿐이었다"라고 고백했다. 이어 "박항서 감독님이 그러셨듯 선수들에게 정을 주고 뭉치게 했던 게 잘 통했던 것 같다"라고 말했다.

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전북현대 레전드 김상식 감독은 친정팀 지휘봉을 잡고 2021년 K리그 우승과 2022년 코리아컵(당시 FA컵) 우승을 차지했지만, 2023년 성적 부진을 이유로 사퇴했다. 이후 독일에 건너가 분데스리가 경기를 관전하며 재충전의 시간을 가졌다. 그러면서 재기의 무대로 동남아를 선택했다. 그는 "선수 시절 동남아에 경기하러 갈 때마다 팬들의 열기에 놀라곤 했다"며 "현재 소속사 대표를 수소문해 먼저 연락했다. 어디든 좋으니 동남아 팀을 알아봐달라고 했다"고 밝혔다. 자신이 먼저 적극적으로 의지를 표출한 결과, 베트남축구협회와 연결이 됐고 면접 끝에 2024년 사령탑에 오를 수 있었다.

김상식 감독은 베트남 축구의 성장에 대해 '함께 뛰는 축구'를 한 결과라고 평가했다. 그는 "경기 때마다 필드 선수들에게 하는 말이 있다. '공격을 하든 수비를 하든, TV 중계를 볼 때 10명의 선수들이 항상 한 화면에 잡혔으면 좋겠다'라고 말한다. 그만큼 조직력을 가지고 모든 선수가 다 같이 뛸 것을 강조한다. 훈련도 그렇게 시키고 자신감이나 동기부여도 주고 있는데 선수들이 잘 따라주고 있다"라고 설명했다.

베트남은 내년 1월에서 12월로 연기된 아시안컵에서 공교롭게도 한국과 같은 조에 속했다. 김상식 감독은 많은 부담을 느끼지만 도전자의 입장에서 잘 준비하겠다는 각오다. 그만큼 현재 한국 대표팀 상황도 예의주시하고 있었다. 그는 "어느 팀이나 갈등은 있다. 다만 운동장 밖에선 표출할 수 있어도, 운동장 안에선 상대하고만 싸워야 한다"는 원칙과 함께 한국 대표팀에 응원을 보냈다.

팬들에게도 감사함을 전했다. 그는 "한국에서도 많은 관심과 응원 보내주신다. 항상 감사하게 생각하고 있다. 앞으로도 계속해서 노력해 좋은 모습 보여드리겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.