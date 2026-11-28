[골닷컴, 포항] 이현민 기자 = 1987년생 만 39세, K리그 최고령 선수인 포항 스틸러스의 ‘들소’ 신광훈이 현역 생활의 마침표를 찍었다.

신광훈은 포항 유스팀인 포항제철중·포항제철공고를 거쳐 2006년 포항을 통해 프로에 입문했다. 이후 전북현대, 안산 경찰청, FC서울, 강원FC에 몸담은 뒤 2021년 친정인 포항으로 돌아왔다. 포항의 상징인 ‘검빨’ 유니폼을 입고 15시즌 동안 K리그 327경기(28일 광주전 포함)를 소화, 통산 522경기 11골 33도움의 기록을 가진 포항과 K리그의 레전드다.

이런 신광훈이 지난 28일 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 37라운드 홈경기를 끝으로 축구화를 벗었다. 포항은 경기 후 공식 은퇴식을 통해 레전드를 향한 예우를 갖추며 그의 앞날에 행운이 깃들길 응원했다.

현장에서 마주한 신광훈에게 ‘은퇴식 전날 평소처럼 잠을 잘 잤느냐’고 묻자 “잠은 잘 잤다”고 운을 뗀 후 “포항항 PD님이 오늘(28일 광주전)도 그렇고. ‘아... 이제 내가 은퇴를 하는 구나’ 그런 생각을 많이 했다”고 미소를 보였다.

그가 몸담았던 시간이 말해주듯 포항 팬들에게 신광훈은 절대적인 존재다. 시작과 끝을 함께 할 수 있다는 자체로 이번 은퇴식은 큰 의미가 있었다.

신광훈은 “포항에서 중·고등학교를 나왔고, 나의 드림팀이었던 포항 스틸러스에 입단했다. 그런 팀에서 이렇게 은퇴식을 한다는 게 선수로서 쉬운 일은 아니다. 데뷔했던 팀도 여기고, 끝을 맺는 팀 역시 포항이라 굉장히 영광스럽다”며 뿌듯해했다.

포항은 2013년 황선홍 감독 체제에서 K리그 역사상 최초 ‘더블(K리그+코리아컵)’ 위업을 달성했다. 당시 신광훈은 부동의 우측 풀백으로 역사의 한 획을 그었다.

본인 역시 가장 기억에 남는 순간으로 더블을 꼽았다. 그는 “최근에 이 질문을 많이 받았는데, 2013년 더블 우승을 했을 때가 가장 기억에 남는다. 팬들에게 가장 큰 선물을 드렸던 해로, 우리가 K리그 최초 역사에 이름을 새겼다”고 회상했다.

이런 신광훈도 들지 못한 트로피가 있었는데, 바로 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL, 現 ACLE)다. 김기동 감독이 수장이었던 포항은 2021년 11월 24일 ACL 결승에 진출했으나 알 힐랄(사우디아라비아)에 0-2로 패하며 눈앞에서 정상을 놓쳤다.

신광훈은 “유일하게 우승컵을 못 든 대회가 ACL이다. 그해 리그에서 조금 힘들었지만, 그래도 ACL에서 결승까지 진출했다. 어떻게든 우승컵을 들어 올리고 싶었는데, 시작 20초 만에 실점을 했다. 이른 실점을 극복하지 못하면서 준우승을 했다. 그때가 가장 아쉬웠다. 그때 (이)승모도 군 문제 때문에 출국을 못했고, 여러모로 힘들었다. (이)호재, (고)영준이 같은 선수들이 조금 성장을 덜 했을 때였다. 그 선수들이 조금만 더 성장했다면, 나도 조금만 더 젊었더라면... 팀에 우승컵을 선사하지 않았을까 싶다”라고 아쉬워했다.

베테랑인 그는 수많은 지도자의 가르침을 받았다. 은퇴를 앞둔 선수에게 단골로 나오는 질문 중 하나가 바로 ‘기억에 남는 지도자’다.

신광훈은 “못 꼽겠다. 모두 장단점이 있으셨다. 경험했던 감독님 모두 장점은 자신 있게 말할 수 있다. 나는 지도자 운이 좋은 선수였다. 그거는 정말 자부할 수 있고, 감독님들의 장점들을 모두 메모해 두었다. 그런 것들이 나중에 내가 지도자를 하게 된다면 도움이 되지 않을까 생각한다”고 털어놓았다.

은퇴 후 지도자의 길을 염두한 듯했다. 그는 “아직 확정하지 않았지만, 그래도 여러 가지 길을 열어놓고 지금도 고민 중이다. 그 안에 분명히 지도자가 있다고 말씀드릴 수 있다. 그리고 그걸 하기 위해 자격증(AFC/KFA A 라이선스)을 모두 취득한 상태다. 여러 길을 가고 싶다고 말씀드렸는데, 어느 길을 가든 모든 준비는 됐다. 최근 몇 년 동안 많은 일을 하면서 나름대로 준비를 했다. 아직 선택을 못했지만, 그 선택이 옳은 선택이 될 수 있도록 노력하는 게 중요할 것 같다”며 신중한 모습을 보였다.

신광훈의 은퇴식에는 동료이자 절친인 기성용의 아내인 배우 한혜진, 기성용과 동서지간인 배우 김강우 등 귀한 손님들이 대거 자리했다. 특히 신광훈은 지난해 여름 기성용이 포항 유니폼을 입는데 결정적인 역할을 했고, 기성용이 포항 살이를 잘 할 수 있게 도왔다. 많은 지인도 경기장을 찾아 성원을 보냈다.

신광훈은 “(기)성용이가 김강우 형님을 나 몰래 이렇게 한 것 같다(시축과 은퇴식 참석). 나도 몰랐다. 기사를 보고 알았다. 여러 가지로 성용이한테 고맙다. 지금은 말씀 못 드리지만, 나중에 말씀 드릴 기회가 분명히 있을 것 같다. 그냥 성용이한테 고맙다. 1년 6개월 동안 같이 하면서 많이 재미있었고, 의지했던 것 같다”며 감사 인사를 건넸다.

시즌이 막바지라 신광훈과 한솥밥을 먹었던 선후배들은 부득이하게 불참했다. 그는 “지금까지 함께 해왔던 선수들의 많은 축하와 연락을 받았다. 그래도 내가 조금 잘 살았나 싶은 그런 생각도 든다(웃음). 많은 선수가 지금은 시즌 중이고, 현재 경기를 하고 있다. 그래서 많이 못 왔다. 그래도 지인들, 고향 친구들, 포철 동문 선후배들이 찾아줬다. 구단에서도 배려해주시고, 모두 감사하다”며 다시 한번 고마움을 전했다.

끝으로 포항이 본인에게 어떤 의미로 다가오느냐고 묻자, 신광훈은 “고향이자 집이다. 고향보다 더 오래 산 곳이 포항이다. 그렇기 때문에 포항은 고향이자 집이라는 생각이 든다”며 이별을 고했다.