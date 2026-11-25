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[골닷컴, 대전] 반진혁 기자 = 엄원상이 득점포를 가동하고도 죄송한 마음이 크다며 기뻐하지 않았다.

대전하나시티즌은 지난 24일 오후 7시 대전월드컵경기장에서 치러진 베이징FC와의 2026-27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 페이즈 5차전에서 3-2로 승리했다.

대전은 승리를 통해 승점 3점을 확보했지만, 다득점에 밀려 순위 상승은 없었다.

대전의 시작은 좋았다. 초반부터 주도권을 잡았고 엄원상, 주앙 빅토르의 연속골로 일찌감치 리드를 잡았다. 하지만, 수비 불안을 노출했고 3-2 진땀승을 거뒀다.

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엄원상은 경기 후 “쉽게 갈 수 있을 거라 생각. 상대도 준비 잘해서 어렵게 흘러갔다. 잘 마무리해서 기쁘다”며 안도의 미소를 지었다.

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엄원상은 이날 측면에서 특유의 스피드를 활용해 레이서의 면모를 발휘했다. 속도로 상대의 허점을 파고들고 끊임없이 측면에서 존재감을 발휘했다. 선제골까지 터트리면서 활약에 방점을 찍었다.

하지만, 득점포를 가동하고도 크게 기뻐하는 모습은 없었다. 이유는 그동안의 부진을 털어내기에는 부족했다는 것이다.

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엄원상은 이번 시즌 대전의 핵심 자원으로 활약했지만, 부상에 발목이 잡혔다. 특히, 공격 포인트에서 존재감을 드러내지 못했다.

엄원상은 “우선 죄송한 마음이 컸다. 그래서 세리머니를 딱히 준비하지 않았다. 스스로 만족하지 못했다. 팬들의 걱정도 있었다. 그래도 응원도 보내셔서 힘을 낼 수 있었다”고 말했다.

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대전은 갈 길이 바쁘다. ACLE은 동부, 서부 각각 상위 8위까지 16강 토너먼트에 진출한다.

대전은 현재 11위다. 특히, 베트남의 꽁안 하노이가 비셀고베를 꺾는 이변을 연출하면서 대전은 11위까지 떨어졌다.

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승점 차이가 촘촘한 상황에서 16강 진출 자격이 주어지는 8위에 안착하기 위해서는 매 경기 승리가 필요하다.

K리그1 역시 동기부여가 남았다. 우승은 불발됐지만, 2위까지 순위를 끌어올릴 수 있는 상황이다. 다음 시즌 ACLE 출전권 확보를 위해서라도 반드시 최대 결과까지 끌어내야만 한다.

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엄원상은 “중요하지 않은 경기는 없다는 것이 팀 전체 분위기다. 매 경기 결승전이다. 남은 K리그1에서도 반드시 승리할 수 있도록 준비하겠다”고 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹