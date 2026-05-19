[GOAL 인터뷰] “김민재는 나의 우상” 조위제의 월드컵 훈련 파트너 출격, “전북 출신 공통점 활용해 괴롭힐 것”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 조위제가 우상 김민재와의 만남을 고대했다.

전북현대는 17일 오후 4시 40분 전주월드컵경기장에서 치러진 김천상무와의 하나은행 K리그1 2026 15라운드 경기에서 1-0으로 승리했다.

이날 전주월드컵경기장은 31,417명이 입장했는데 엄청난 함성을 등에 업고 전북은 짜릿한 승리를 따냈다.

조위제는 이날 경기에 출전하지 못했다. 경고 누적 이슈로 경기장이 아닌 관중석에서 승리의 기쁨을 함께했다.

조위제는 “3만 관중 앞에서 뛸 수 있는 기회가 흔치 않은데 너무 아쉽다”며 고개를 숙였다.

조위제는 최근 기쁜 소식을 접했다. 비록 최종명단은 아니지만, 훈련 파트너로서 홍명보호에 합류해 북중미 월드컵을 함께했다.

월드컵 훈련 파트너로 합류하는 조위제는 미국 사전 훈련 캠프에서 대표팀 선수들과 호흡을 맞추는 기회를 잡았다.

조위제는 “큰 기대는 하고 있지 않았다. 하지만, 조금 더 잘 했으면 어땠을까라는 아쉬움은 있다”고 소감을 전했다.

그러면서 “미래를 보고 기회를 주신 것 같아 감사하다. 최종명단이 아니어서 아쉽지만, 잘 준비하고 있으면 기회가 올지도 모른다”며 개의치 않았다.

이어 “큰 기대는 하고 있지 않았다. 하지만, ‘조금 더 잘했으면 어땠을까?’ 아쉬움은 있다. 월드컵 준비하는 선수들과 훈련하고 기분을 느낄 수 있다는 것 자체가 영광이다”며 좋은 기회로 삼겠다고 다짐했다.

조위제가 가장 기대하는 부분은 같은 전북 출신 중앙 수비수이자 우상 김민재와 함께 훈련에서 호흡을 맞추는 것이다.

조위제는 “김민재는 나의 우상이다. 같이 훈련하는 것 자체가 설렌다. 많이 괴롭혀서 노하우를 알아내겠다. 전북 출신이라는 공통점을 최대한 활용하겠다”며 설렘을 감추지 못했다.

사진=한국프로축구연맹