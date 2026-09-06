[GOAL 인터뷰] 손흥민-이승우 조합 전주성 재현? 벼락 득점포, “슈팅 후 그때 생각이 많이 났다”

[골닷컴, 전주] 반진혁 기자 = 이승우가 손흥민을 떠올렸다.

전북현대는 5일 오후 7시 전주월드컵경기장에서 치러진 포항스틸러스와의 하나은행 K리그1 2026 27라운드 경기에서 2-0으로 승리했다.

전북은 3경기 만에 무승에서 탈출했고 빼앗겼던 2위 탈환에 성공했다.

전북은 이날 승리하지 못했다면 3경기 연속 축포를 터트리지 못하는 상황이었고 상위권 경쟁에서 불리한 위치에 놓일 뻔했다.

전북 난세의 영웅은 이승우였다. 벼락같은 슈팅을 통해 선제골을 뽑아냈고, 티아고의 추가골에 숟가락을 얻으면서 1골 1도움의 공격 포인트를 기록했다.

이승우는 경기 후 “모두가 준비를 잘했고, 결과까지 가져와서 정말 좋다. 홈에서 승리해 너무 좋은 하루다”며 미소를 지었다.

이어 “경기 준비하면서 감독님께 ‘편안하게 계셔라. 캐리하겠다’고 이야기했다. 이후 얼굴을 편안하게 볼 수 있었다”고 덧붙였다.

이승우의 골은 이동준의 도움이 있었다. 드리블을 통해 오른쪽 측면에서 중앙으로 위치를 이동하는 상황에서 공이 길게 뻗었고 이 틈을 놓치지 않고 벼락 슈팅을 선보였다.

이승우는 “(이)동준이 형도 슈팅하려고 했는데 가로챘다”며 비하인드 스토리를 언급했다.

이승우의 골은 2018 아시안 게임을 떠올리게 했다. 당시 위치만 달랐을 뿐 손흥민과 함께 비슷한 장면을 연출한 바 있다.

최근 2경기 연속 상대 타이밍을 빼앗는 벼락 슈팅이 나왔고 모두 득점으로 이어졌다. 이승우는 “준비했다기보다는 경기하다 보니 이런 상황이 나왔다. 기회가 왔을 때 자신있게 슈팅하고 싶었는데 결과적으로 잘 됐다”고 언급했다.

이승우는 이번 시즌 8골 3도움의 공격 포인트를 기록하면서 전북의 핵심으로 활약하는 중이다. 특히, 선발 출전 기회도 늘어나는 중이다.

이승우는 “경기에 출전하지 못할 때 컨디션을 관리하는 것이 더 어렵다. 정확히 몇 골을 넣겠다는 생각은 전북에 와서 한 번도 해본 적이 없다. 개인 기록보다 팀의 승리를 많이 생각했다”고 말했다.

이어 “전북 합류 첫 시즌은 팀이 워낙 좋지 않은 시기였기에 적응하는 과정이었다. 지난 시즌은 다른 선수들이 워낙 잘해 출전 시간이 제한적이었다. 이번 시즌은 기회를 받을 때 제가 할 수 있는 플레이를 보여주고 싶었다. 매 시즌 우승할 수 있는 모습을 보여드리고 싶다”며 의지를 불태웠다.

사진=한국프로축구연맹