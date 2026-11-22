[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = "국가대표, 내년에는 한번 도전해 보고 싶습니다."

서재민(23·인천유나이티드)의 조심스러우면서도 당찬 각오다.

서재민은 지난 21일 인천축구전용경기장에서 열린 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈 경기에 선발 출전해 제르소의 결승골을 돕는 등 맹활약을 펼치며 인천의 2-1 신승을 이끌었다. 이로써 인천은 4위(14승 10무 12패·승점 52)로 도약하며 2027/28 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출권 경쟁에 불을 지폈다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 서재민은 "저희는 상대가 누구든 간에 저희만의 축구를 하고자 한다. 또 ACL 티켓이라는 분명한 동기 부여가 있는 만큼 열심히 준비했다. 승리라는 결과로 이어져 기쁘다"고 운을 뗐다.

올 시즌 35경기(1골 2도움)에 나선 서재민은 이 가운데 29경기에서 풀타임을 소화했고, 대부분 경기에서 12~13km에 달하는 활동량을 기록하며 인천의 '엔진' 역할을 톡톡히 했다. 윤정환 감독 역시 "이번 시즌 초와 비교해 데이터를 여전히 유지하고 있다"며 혀를 내두를 정도였다. 이 같은 활약에 유력한 영플레이어상 후보로 거론되고 있기도 하다.

다만 서재민은 "축구는 데이터만으로 평가할 수 없다. 올 시즌 초반에는 제가 생각해도 데이터가 좋았지만, 정작 팀이 원하는 축구를 하지는 못했던 것 같다. 지금은 시간이 지나면서 호흡도 점점 맞아 들어가고, 개인적으로도 노력하다 보니 뛰는 양은 줄었어도 경기력은 한층 좋아졌다. 효율적으로 바뀌고 있다"며 겸손한 태도를 보였다.

'베테랑' 이명주, 이청용 등의 존재 역시 서재민의 성장에 큰 역할을 하고 있다. 서재민은 "두 형뿐 아니라 모든 형이 솔선수범하고 한 경기 한 경기에 진심이다. 말로 표현할 수 없을 만큼 배우는 점이 많다. 이야기를 많이 나누다 보니 축구를 바라보는 시각도 새로워지고, 한 시즌 동안 몸 상태를 유지할 수 있는 방법도 깨우치게 됐다"고 말했다.

그러면서 "아시다시피 코치진에도 미드필더 출신이 많다. 감독님, 이호 수석 코치님, 정혁 코치님 등 모두 국내에서 손꼽히는 레전드이시지 않나. 배울 수 있는 지금의 환경이 정말 좋다. 보고 배우고, 또 부족한 점은 여쭤보면서 조금이라도 성장하는 모습을 보여 드릴 수 있었던 것 같다"고 덧붙였다.

K리그1 무대에서 첫 풀 시즌부터 정상급 미드필더로 우뚝 선 서재민의 시선은 이제 '태극 마크'로 향한다. 그는 "국가대표라는 자리는 아무나 갈 수 없다고 생각하지만, 지금처럼 좋은 팀에서 함께 호흡하며 축구하다 보면 분명 성장에 큰 도움이 될 것이다. 내년에는 한번 도전해 보고 싶은 마음"이라고 힘주어 말했다.