[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 인천유나이티드 윤정환(53) 감독이 소신을 밝혔다.

인천은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈 경기를 치른다. 현재 13승 10무 12패(승점 49)로 6위에 올라 있는 인천에 이번 경기는 2027/28 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 출전권 경쟁을 이어 가는 데 있어 분수령이다.

경기에 앞서 명단이 공개됐다. 인천은 김동헌, 이주용, 후안 이비자, 김건희, 김명순, 레안드로, 이명주, 서재민, 김성민, 무고사, 이청용이 선발로 나선다. 벤치에는 이태희, 최승구, 박경섭, 이동률, 제르소, 정치인, 김영환, 박승호, 페리어가 앉는다.

윤정환 감독은 A매치 휴식기를 어떻게 보냈느냐는 질문에 "잘 쉬고, 잘 훈련했다. 많이 쉬었다. 직전 대전하나시티즌전(0-2 패)에서 부족했던 점을 위주로 보완했다. 기존에 해 온 것이 있어 많은 수정은 필요 없지만, 이비자라든지 명순이가 경기에 뛰지 않았기 때문에 해야 할 것을 명확히 짚어 줬다"고 운을 뗐다.

김현석 울산 감독이 결별 발표 후 치르는 첫 경기다. 이에 대해 윤정환 감독은 "동기 부여는 확실할 것"이라며 경계했다.

최근 가이아나 국가대표팀에 차출된 페리어가 대기 명단에 포함됐고, 대신 무고사가 선발로 나선다. 윤정환 감독은 "주어진 시간만큼 서로 잘해 주면 될 것으로 생각한다. 무고사는 항상 기대하고 있다. 처해 있는 상황을 잘 알고 있는 만큼 더 열심히 할 것"이라고 밝혔다.

인천의 핵심은 단연 중원의 연결 고리 역할을 하는 서재민이다. 윤정환 감독은 "올 시즌 초와 비교해 데이터를 여전히 유지하고 있다"며 "정말 잘 뛴다. 옆에 누가 있느냐에 따라 효율 차이는 있는 것 같다. 지금으로서는 명주가 잘 받쳐 주고 있다"고 설명했다.

최근 실생활에서 인공지능(AI)이 광범위하게 사용되고 있다. 현장에서도 AI를 많이 활용하는지 묻자 윤정환 감독은 "아직까지는 아니다. 저도 ChatGPT를 사용해 봤지만 어렵더라. 다만 앞으로는 그런 시대가 올 것"이라며 "깊이 들어가면 들어갈수록 뭔가 만들어 주기는 하지만, 현실적으로 경기 당일 선수의 컨디션이 어떨지는 모르는 것이다. 눈으로 보는 것이 가장 낫다"고 웃었다.

경계 대상 1순위는 역시 이번 시즌 34경기에 나서 13골 13도움을 올리고 있는 이동경이다. 윤정환 감독은 "막고 싶어도 워낙 잘 빠져나가고 잘한다. 저희로서는 앞에서부터 경기를 풀어 나가고자 한다. (선수를) 순간적으로 놓치는 것은 어쩔 수 없지만, 그 순간에 기회를 내주기 마련이다. 최대한 집중력을 갖고 임해야 한다"고 말했다.