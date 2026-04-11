[GOAL 인천] '2연승→6위 도약' 인천 윤정환 감독 "K리그1 무대, 적응해 가고 있다"

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 연승 가도에 오른 인천유나이티드 윤정환(53) 감독의 표정은 한결 편안해 보였다.

인천은 11일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 7라운드 홈 경기를 치른다.

FC안양(1-0 승리)과 김천상무(2-1 승리)에 차례로 승리하며 6위(2승 1무 3패·승점 7)로 껑충 뛰어오른 인천이 이번에는 안방으로 '난적' 울산을 불러들인다. 개막 후 4경기 연속 무승(1무 3패)을 기록한 뒤 연승 가도에 오르며 K리그1 무대 적응을 마친 인천이 울산 상대로 반등의 모멘텀을 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.

인천은 김동헌, 이주용, 후안 이비자, 박경섭, 김명순, 오후성, 서재민, 이명주, 이동률, 박승호, 무고사가 선발로 나선다. 대기 명단에 이태희, 김건희, 여승원, 이케르, 제르소, 최승구, 정치인, 이청용, 페리어가 포함됐다.

"분위기 좋게 잘 준비했다"고 운을 뗀 윤정환 감독은 이날 최전방에서 호흡을 맞추는 무고사와 박승호에 대해 "무고사는 (경기력이) 좋지 않을 때도 득점을 만들어 내는 선수다. 주변에서 잘 풀어 주면 더 여유로운 환경이 조성될 것이다. 공격수라면 어쩔 수 없이 (상대와) 부딪혀야 한다. 승호는 활동량이라든지 수비적인 측면을 고려해 선발로 기용했다. 본인이 더 발전하면 많은 출전 시간을 받을 수 있을 것이다. 최선을 다하고 있는 만큼 성장 가능성은 충분하다"고 전했다.

최근 좋은 경기력을 이어가는 비결을 묻자 "K리그1의 속도와 압박 강도에 적응해 가고 있는 것 같다. 전술적으로 골키퍼부터 빌드업을 시작하는 편인데, 시즌 초에는 여기서 실수가 많이 나왔다. 조금씩 보완하면서 실수가 줄었고, 자연스레 기회가 늘어났다"고 답했다.

그러면서도 방심은 경계했다. 윤정환 감독은 "울산이 전북전에서는 울산다운 모습을 보이지 못했지만 그래도 저력이 있다. 저희가 지금껏 맞붙으면서 큰 차이가 난다고 느낀 팀은 없다. 준비한 대로 잘하면 승산이 있을 것"이라고 말했다.