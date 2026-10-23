[GOAL 인천] '韓 축구 화수분' 울산 U-18 이승현 감독 "국가대표 많이 배출하는 만큼 책임감 느껴"

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = '국가대표 배출의 산실' 울산 HD U-18(현대고)을 이끄는 이승현 감독이 책임감을 언급했다.

한국프로축구연맹과 인천광역시축구협회가 주최 및 주관하며 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 인천광역시가 후원하는 'K리그 인터내셔널 유스컵 인천 2026'이 24일 막을 올린다.

이번 대회에는 K리그 5개 팀(광주FC·FC서울·울산 HD·인천유나이티드·포항스틸러스), 해외 6개 팀(가시와 레이솔·라싱 산탄데르·AD 우니온 아다르베·미트윌란·시드니·PVF 풋볼 아카데미), 인천광역시축구협회 초청 팀 인천남고 등 총 12개 팀이 참가한다.

울산은 우니온 아다르베(스페인), 미트윌란(덴마크), 가시와(일본), 서울, 인천남고와 A조에 편성됐다. 주축 대부분이 연령별 대표팀에 차출돼 최정예를 가동할 수 없는 상황이지만, 이승현 감독은 해외 팀과 격차를 직접 확인하고 좁혀 나가겠다는 포부를 밝히는 동시에 우승이라는 목표를 천명했다.

이승현 감독은 개막 전날인 지난 23일 인천 제물포구 소재 하버파크호텔에서 진행된 사전 기자회견에 참석해 "긴장 반, 설렘 반이다. 출전해 보고 싶은 대회였던 만큼 좋은 추억을 남기고 싶다"고 운을 뗐다.

다음 경기 ULS K리그1 01:00 POH

울산 유소년 시스템은 대한민국 축구의 '화수분'으로 정평이 나 있다. 설영우(아우크스부르크), 홍현석(미트윌란), 이동경(울산), 오세훈(시미즈 S펄스), 이상헌(김천상무) 등이 구단 유소년 팀을 거쳐 성장한 대표적인 선수다. 이승현 감독 역시 U-15(현대중) 코치, U-18 감독 등을 거치며 원석 발굴에 힘을 보태 왔다.

이승현 감독은 "국가대표를 많이 배출하는 팀인 만큼 책임감을 느낀다. 어떻게 해야 더 많은 선수를 잘 육성할 수 있을지 늘 고민한다"며 "한국 축구에서 가장 부족한 점이 경합과 경쟁이라고 생각한다. 유소년의 성장을 위해서는 경쟁이 필요한데 우리나라 환경은 그렇지 못하다"고 소신을 밝혔다.

이어 "한국 축구가 발전하기 위해서는 지지 않으려는 경기보다 이기려는 경기가 필요하다. 공격적인 수비, 전진 드리블, 전진 패스 등이 많이 나와야 한다"며 "저희 목표는 우승이고 그 과정에서 해외 팀의 고강도 압박을 얼마나 견딜 수 있을지 확인해 보고 싶다. 국내 유소년 축구에서는 고강도 압박을 경험해 볼 기회가 없다. 저는 이번 대회를 통해 선수단에 그런 환경을 만들어 주고 싶다"고 힘주어 말했다.

가장 맞붙어 보고 싶은 팀이 있느냐는 질문에는 망설임 없이 "가시와를 꼭 이기고 싶다"고 답했다. 그러면서 "현장에서 봐도 한국 축구는 일본에 많이 뒤처져 있다. 기본기, 경합 등 전반적인 격차를 좁히고 싶은 마음"이라고 의지를 드러냈다.