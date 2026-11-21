[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 이동경(29·울산 HD)이 '현대가 더비'를 앞두고 전의를 불태웠다.

울산은 지난 21일 인천축구전용경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 원정 경기에서 1-2로 석패했다. 이날 이동경은 선발 출전해 후반 28분 이규성과 교체되기 전까지 73분을 소화했다.

경기 후 믹스트 존(공동 취재 구역)에서 만난 이동경은 "쉽지 않을 것으로 생각하고 준비했지만 완패했다. 반성할 점이 많은 경기"라고 운을 뗐다.

최근 대한민국 국가대표팀에 소집돼 A매치 2연전(사우디아라비아·카타르)을 소화한 이동경은 카타르에서 귀국한 지 사흘 만에 경기에 나섰다. 그는 "조금 힘들었다. 핑계이기는 하지만 시차 적응도 덜 돼 있었다. 다만 패배한 측면에서는 핑계 댈 것이 없다"고 밝혔다.

이동경은 대표팀에서 울산과 김현석 감독의 결별 소식을 접했다. 이에 대해서는 "전혀 모르고 있었다. 아쉬운 마음이 컸고, 남은 경기에서 최대한 좋은 성적으로 마무리하고 싶다는 생각을 했다. 그래서 이번 경기 결과가 더 아쉽다"며 "패배하는 모습을 보여 주고 싶은 선수는 아무도 없다. 감독님께 죄송한 마음"이라고 전했다.

울산은 오는 29일 문수축구경기장에서 전북현대와 37라운드 홈 경기 '현대가 더비'를 치른다. 올 시즌 전북을 상대로 승리가 없는데다 마지막 홈 경기이기도 한 만큼 안방에서 자존심을 회복하겠다는 각오다.

이동경은 "감독님을 위해 꼭 승리하고 싶다. 또 앞선 세 경기 결과로 모든 선수의 자존심에 금이 갔다. 전술을 떠나 무슨 수를 써서라도 승리할 수 있도록 준비하겠다. 정신 무장을 잘해 마지막 홈 경기를 승리로 장식하고 싶다"고 힘주어 말했다.

이번 시즌 35경기에서 13골 13도움을 올리고 있는 이동경은 두 시즌 연속 최우수선수상(MVP) 수상과 더불어 '15(골)-15(도움)'라는 대업에도 도전한다. 다만 그는 "기록을 크게 신경 쓰고 있지는 않다. 승리한다면 모든 선수가 돋보일 수 있고, 또 승리했을 때만 빛나는 것이 있기 마련이다. 그런 측면에서 도움이 되고자 하지만 이번 경기는 저부터 준비가 부족했다"며 기록에 연연하지 않는 모습을 보였다.

로베르트 모레노 임시 감독의 지도를 받은 두 차례의 대표팀 소집 기간 역시 이동경에게 성장의 자양분이 됐다. 이동경은 "감독님께서는 짧은 기간 동안 하고자 하는 축구를 최대한 구체적으로 전달하려고 하셨다. 저를 포함해 모두가 많은 것을 배웠다. 정말 뜻깊은 시간이었다"고 돌아봤다.