[GOAL 인천] '제2의 오스마르' 발굴부터 경쟁력 확인까지…인터내셔널 유스컵 나서는 해외 팀의 '각양각색 출사표'

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 'K리그 인터내셔널 유스컵 인천 2026'에 나서는 해외 6개 팀 사령탑이 저마다의 목표를 안고 대회에 임한다.

한국프로축구연맹과 인천광역시축구협회가 주최 및 주관하며 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 인천광역시가 후원하는 'K리그 인터내셔널 유스컵 인천 2026'이 오는 24일 막을 올린다.

이번 대회에는 K리그 5개 팀(광주FC·FC서울·울산 HD·인천유나이티드·포항스틸러스), 해외 6개 팀(가시와 레이솔·라싱 산탄데르·AD 우니온 아다르베·미트윌란·시드니·PVF 풋볼 아카데미), 인천광역시축구협회 초청 팀 인천남고 등 총 12개 팀이 참가한다.

참가 연령은 17세 이하(U-17·2009년 1월 1일 이후 출생)이며 대회는 6개 팀씩 A·B조로 나뉘어 조별리그 5경기씩 치른 뒤 각 조 1위가 결승에 올라 우승을 다투는 방식으로 진행된다. A조에는 우니온 아다르베(스페인), 미트윌란(덴마크), 가시와(일본), 서울, 울산, 인천남고가, B조에는 라싱(스페인), 시드니(호주), PVF(베트남), 포항, 광주, 인천이 편성됐다.

개막 전날인 23일 인천 제물포구 소재 하버파크호텔에서 사전 기자회견이 열렸다. 기자회견에는 응우옌응옥주이 PVF 감독, 와타나베 타케시 가시와 아카데미(유소년 팀) 디렉터, 세르히오 베니테스 우니온 아다르베 감독, 곤살로 실리오 사이스 라싱 선수단장, 마스 빈테르 알베크 미트윌란 감독 대행, 세르히오 말파라 시드니 감독이 참석했다.

먼저 마이크를 잡은 주이 감독은 "저희는 대한민국에서 경기를 많이 해 봤다. 이번에도 좋은 경기를 보여 드릴 수 있게끔 최선을 다하겠다"며 짧고 굵은 각오를 전했다.

와타나베 디렉터는 "2년 전 같은 대회에 참가한 기억이 난다. 당시 많은 선수가 대회를 통해 유의미한 성장세를 보였다. 이번 대회 역시 기회의 장이 되길 바란다"며 "모든 팀과 경기가 기다려지지만 특히 유럽 팀을 만나는 것이 가장 기대된다"고 이야기했다.

베니테스 감독이 지휘하는 우니온 아다르베는 스페인 마드리드를 연고로 하는 소규모 구단으로 1군은 5부 리그 격인 테르세라 페데라시온에 속해 있다. 그만큼 유소년 팀 역시 해외 팀과 교류할 일이 많지 않다.

"소규모 팀으로서 이런 국제 대회에 참가할 수 있어 자랑스럽다"며 입을 연 베니테스 감독은 "이왕 멀리 날아온 김에 아시아 특유의 적극성, 기술, 전술, 게임 모델 등을 다양하게 경험해 보고 돌아가고 싶다"고 말했다.

실리오 단장은 라싱 유소년 팀을 거쳐 1군 데뷔까지 이룬 오스마르의 사례를 들며 "이번 대회가 계기가 돼 훗날 몇몇 선수의 한국 진출로 이어지길 바란다"고 밝혔다. 그러면서 "다음 주 월요일에 오스마르를 만나기로 했다. 저희 선수단에 선배로서 해 줄 수 있는 조언이 많을 것으로 생각한다"고 덧붙였다.

알베크 감독 대행과 말파라 감독은 각국을 대표하는 유소년 축구의 산실을 이끄는 사령탑으로서 그 명성과 자존심을 강조했다. 알베크 감독 대행은 "덴마크 최고의 유소년 팀으로서 경기장 안팎에서 최선을 다하겠다"고 밝혔고, 말파라 감독은 이에 질세라 "호주 최고의 유소년 팀답게 많은 것을 보여 드리고 최대한 좋은 성과까지 거두고 돌아가겠다"고 힘주어 말했다.