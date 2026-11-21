[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = '미스터 울산' 김현석(59) 울산 HD 감독의 담담한 한마디다.

울산은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 원정 경기를 치른다. 울산은 현재 17승 6무 12패(승점 57)로 2위에 올라 있다.

올 시즌을 끝으로 울산을 떠나는 김현석 감독이 결별 발표 후 치르는 첫 경기다. '아름다운 퇴장'을 앞둔 그는 "남이 하지 않는 일을 하게 됐다"며 웃은 뒤 "프로 팀 감독을 늦게 시작했다. 현역 때나 지도자 때 제가 톱이라고 생각해 본 적은 한 번도 없다. 늘 부족한 선수였고, 팀을 위해 어떻게 공헌할 수 있을까 고민했다. 그런 고민이 결과물로 이어졌고, 지도자가 돼서도 마찬가지였다. 수많은 젊은 감독과 베테랑 감독에 비하면 여전히 부족하다. 그래서 현장에서 더 일하며 부족함을 채우고 싶다. 은퇴할 때까지는 도전"이라고 밝혔다.

이어 "또 울산 감독을 죽기 전에는, 은퇴하기 전에는 한 번 해야 한다고 생각했다. 이곳을 친정팀으로 생각하기 때문에 언젠가는 돌아오고 싶었다. 자화자찬일 수 있지만, 그래도 팀을 궤도에 올려놓고 떠나는 것 같다. 구단의 방향성을 고려했을 때 박수받으며 자리를 내주는 것이 좋다고 봤다"고 전했다.

울산은 이번 시즌 A매치 휴식기 직후 경기에서 유독 약한 모습을 보였다. 이에 대해서는 "선수단에 특히 강조한 점이다. 인지하고 있고, 정규 라운드에서는 2위지만 파이널A에서만큼은 1위를 해 자존심을 세우자는 동기 부여도 있다. 또 선수단이 저를 위해 혼신의 힘을 다하겠다고 하더라. 감사하다. 무엇보다 이번 경기에서 잘해야 한다"고 말했다.

이동경의 최우수선수상(MVP)과 야고의 득점왕 수상 등 목표가 남아 있다. 김현석 감독은 "제가 공격수 출신이다 보니 눈에 보이는 포인트를 짚어 줬다. 선수 스스로 빠르게 이해하고 받아들인 것이다. 동경이도 커리어 하이고, 야고도 말할 것이 없다. 제 자랑을 하자면 공격수를 만드는 데는 능력이 있는 것 같다"며 웃었다.

김현석 감독의 눈에 득점과 도움 모든 면에서 '만점'인 이동경은 어떻게 비칠까. 김현석 감독은 "득점은 직접 할 수 있지만, 도움은 받는 사람이 득점해 줘야 한다. 제가 현역 시절 57도움 정도 했는데, 주변에서 득점을 해 줬다면 '80(골)-80(도움)'도 했을 것"이라며 "동경이가 워낙 예리하지 않나. 완벽하게 기회를 만들어 주기 때문에 도움이 많이 생겨나는 것"이라고 칭찬했다.

이날 울산은 조현우, 윤종규, 김영권, 정승현, 조현택, 토마스, 박용우, 에릭, 이동경, 이진현, 야고가 선발로 나선다. 대기 명단에는 류성민, 박우진, 심상민, 강상우, 트로야크, 보야니치, 백인우, 이희균, 이규성이 이름을 올렸다.