[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 울산 HD 김현석(59) 감독이 패배에 아쉬움을 삼켰다.

울산은 21일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 열린 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 원정 경기에서 1-2로 석패했다.

전반 23분과 후반 39분 각각 무고사와 제르소에게 실점한 울산은 후반 42분 김영권의 만회골로 추격의 불씨를 지폈지만, 끝내 동점골을 터뜨리는 데는 실패하며 무패 행진을 4경기(3승 1무)에서 마감해야 했다.

경기 후 기자회견에 참석한 김현석 감독은 최근 대한민국 국가대표팀에 차출된 세 선수(조현우·조현택·이동경)의 몸 상태를 정확히 판단하지 못한 자신의 '판단 미스'를 패인으로 짚었다.

김현석 감독은 "온전히 제 패착이다. 선수단은 잘 준비했지만, 제 판단 미스로 경기를 그르쳤다. 미안한 마음"이라며 "대표팀에 차출된 세 선수 없이 이번 경기를 준비하기도 했고, 또 복귀 후 몸 상태를 정확히 판단하지 못했다. 준비한 대로 경기를 치렀다면 어땠을까 하는 아쉬움이 남는다"고 돌아봤다.

이어 "(카타르와) 시차도 크고, 비행시간도 거의 아홉 시간에 달했다고 전해 들었다. 경기 출전 여부를 떠나 굉장히 힘든 여정이다. 소집된 선수라면 대표팀에 충실해야 하지만, 클럽 팀에는 누수가 될 수밖에 없다. 주축을 제외하고 경기하는 것이 쉬운 일은 아니다. 분명 어려움이 있었다"며 아쉬워했다.