[GOAL 인천] 울산 김현석 감독 "전북전 패배, 영양 주사 맞았다고 생각…'180도' 달라진 말컹 출전 예정"

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 울산 HD 김현석(58) 감독이 전북현대전 패배를 '영양 주사'라고 표현했다.

울산은 11일 오후 4시 30분 인천축구전용경기장에서 인천유나이티드와 하나은행 K리그1 2026 7라운드 원정 경기를 치른다.

직전 전북과 현대가 더비에서 0-2로 패하며 무패 행진에 제동이 걸린 울산이 다시 전열을 가다듬은 뒤 인천 원정길에 오른다. 지난해 5월 14일 코리아컵 4라운드(16강·3-0 승리) 이후 11개월 만에 인천을 만나는 울산은 3경기 만의 승리로 반등의 기틀을 마련하겠다는 각오다.

울산은 조현우, 조현택, 이재익, 정승현, 최석현, 이규성, 보야니치, 이희균, 이동경, 이진현, 야고가 선발로 나선다. 대기 명단에는 류성민, 심상민, 트로야크, 장시영, 이민혁, 벤지, 정재상, 말컹이 이름을 올렸다.

경기 전 취재진과 마주한 김현석 감독은 "살이 많이 빠지지 않았냐"며 웃은 뒤 "준비는 잘했다. 다소 걱정스러운 점은 분위기가 상승곡선에서 꺾이는 흐름인데, 오늘 빠르게 회복한다고 하면 큰 문제는 없을 것 같다. 또 무고사의 득점 감각이 절정이다. 90분 내내 준비한 대로 매끄럽게 되지는 않을 텐데, 무고사와 제르소의 공격을 최대한 제어하자고 강조했다"고 밝혔다.

울산 선수단은 전북전 패배 후 실의에 빠져 있기보다는 곧장 분위기를 다잡고 재정비에 나섰다. 김현석 감독은 "물론 이겼으면 더 좋은 분위기로 갈 수 있었을 것이다. 반대로 말하면 영양 주사를 맞았다고 생각한다"며 "제가 항상 하는 이야기가 있다. 강팀은 이기는 팀이 강팀이고 이겨야 자존심이 생긴다고 늘 말한다. 선수단 역시 잘 인지하고 있다"고 전했다.

말컹이 2월 18일 상하이 포트전(0-0 무승부) 이후 2개월 만에 출격을 준비한다. 김현석 감독은 "착실히 준비했고, 몸부터 시각적으로 완전히 바뀌었다. 경기에 출전하지 않은 시간이 길기는 하나 최대한 내보낼 생각"이라고 설명했다.

조현택과 최석현의 최근 경기력이 심상치 않다. 김현석 감독은 "네 명(윤종규·조현택·심상민·최석현) 모두 저희가 하고자 하는 축구에 적합하다. 매번 고민을 하고 있고 의견을 많이 나누는 편이다. 경쟁 구도는 선수가 경기장에서 좋은 경기력을 내보이는 데 큰 도움이 되는 요소"라고 말했다.