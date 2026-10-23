[GOAL 인천] 왕중왕전·전국체전 이어 유스컵서도 우승 도전…인천 U-18 이성규 감독 "더 큰 꿈꿀 수 있는 발판 되길"

[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 인천유나이티드 U-18(대건고) 이성규 감독이 또 하나의 우승 메달을 겨냥한다.

한국프로축구연맹과 인천광역시축구협회가 주최 및 주관하며 문화체육관광부, 국민체육진흥공단, 인천광역시가 후원하는 'K리그 인터내셔널 유스컵 인천 2026'이 24일 막을 올린다.

이번 대회에는 K리그 5개 팀(광주FC·FC서울·울산 HD·인천유나이티드·포항스틸러스), 해외 6개 팀(가시와 레이솔·라싱 산탄데르·AD 우니온 아다르베·미트윌란·시드니·PVF 풋볼 아카데미), 인천광역시축구협회 초청 팀 인천남고 등 총 12개 팀이 참가한다.

인천은 라싱(스페인), 시드니(호주), PVF(베트남), 포항, 광주와 B조에 편성됐다. 앞서 2026 전국 고등 축구리그 왕중왕전과 제107회 전국체육대회 축구 남자 고등부에서 정상에 오른 인천은 기세를 이어 이번 대회 우승까지 정조준한다.

참가 연령이 17세 이하(U-17·2009년 1월 1일 이후 출생)라 최고참인 3학년이 뛸 수 없고 불과 이틀 전인 지난 22일까지 제107회 전국체전 일정을 소화한 만큼 체력적인 부담이 있지만 자신감은 여전하다. 이성규 감독은 1, 2학년과 대건고 진학 예정인 중학교 3학년을 앞세워 우승 트로피를 들어 보이겠다는 각오다.

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개막 전날인 23일 인천 제물포구 소재 하버파크호텔에서 진행된 사전 기자회견에 참석한 이성규 감독은 "저학년이 좋은 팀과 맞붙을 수 있다는 것은 좋은 기회다. 더 큰 꿈을 꿀 수 있는 귀한 발판"이라고 운을 뗐다.

이어 "특히 가시와를 만날 수 있길 바란다. 아시아에서는 일본이 월드컵 우승 팀인 스페인의 축구를 따라가고 있다고 생각한다. 저희 역시 그런 축구를 추구하는 만큼 얼마나 격차가 날지 경험해 보고 싶다. 또 시드니처럼 체격과 힘이 좋은 팀을 상대로도 강도 높게 압박하고 볼을 소유하며 득점해 낼 수 있을지 궁금하다"며 기대감을 드러냈다.

그러면서 "모든 대회에서 우승을 목표로 하지만 그 과정을 절대 버려서는 안 된다. 전국체전이 끝나고 바로 열리는 대회다 보니 1, 2학년과 중학교 3학년으로 선수단을 구성했다. 장기 계획을 토대로 발전하는 계기가 되길 바란다. 그 과정에서 하고자 하는 축구를 뚜렷하게 선보이고 결과까지 가져올 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.