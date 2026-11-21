[골닷컴, 인천] 배웅기 기자 = 인천유나이티드 윤정환(54) 감독이 강원FC전을 앞두고 더 많은 응원을 당부했다.

인천은 지난 21일 인천축구전용경기장에서 열린 울산 HD와 하나은행 K리그1 2026 36라운드 홈 경기에서 무고사와 제르소의 연속골에 힘입어 2-1 신승을 거뒀다.

이로써 승점 52(14승 10무 12패)를 쌓은 인천은 5위 강원(12승 15무 9패·승점 51)과 6위 전북현대(12승 13무 11패·승점 49)를 제치고 4위로 도약했다. 오는 29일 같은 장소에서 치러지는 강원과 37라운드 홈 경기에서 승리한다면 2027/28 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 진출에 한 발 가까워질 수 있다.

경기 후 기자회견에 참석한 윤정환 감독은 "울산이라는 강팀을 상대한 만큼 어려움이 있을 것으로 생각했지만, 활발한 움직임으로 잘 풀어 갔다. 득점 장면 역시 하나의 작품이었다. 그런 득점으로 인해 분위기가 더 고조되는 것 같다"며 "후반 들어 체력적으로 힘들어지면서 불안한 모습이 있었지만 모두 하나가 됐고, 높은 집중력을 유지하고 버텨 준 덕분에 좋은 결과가 따라왔다"고 운을 뗐다.

이어 "이번 경기 결과로 4위가 됐다. 다만 여기에 만족하지 않고 더 잘 준비한다면 보다 좋은 위치에서 올 시즌을 마무리할 수 있을 것으로 생각한다. 강원전을 사실상 결승으로 생각하고 있다. 많은 분께서 오셔서 힘을 보태 주신다면 더 좋은 결과로 보답할 수 있도록 하겠다"고 힘주어 말했다.

그러면서 "저희가 이번 시즌 강원을 한 번도 이기지 못했다. FC서울전(1-0 승리)에서도 그랬듯 마지막 홈 경기인 만큼 마무리를 잘하고 싶은 마음이다. 또 승리한다면 최소 4위 확보에 가까워질 수 있다. 그런 의미에서 이런 말씀을 드렸다"고 덧붙였다.

무고사의 선제골과 제르소의 추가골 장면 모두 세밀한 연계가 빛났다. 이에 대해서는 "약속된 플레이가 잘 이뤄졌다. (김)건희부터 시작해 (이)명주, (서)재민이, (이)청용이가 유기적으로 움직이면서 잘 풀어 나올 수 있었다. 전방에서도 압박을 통해 울산이 잘하는 것을 못하게끔 하고자 했다. 롱 볼 역시 잘 대비했다"고 설명했다.