[GOAL 이슈] ‘청문회 출석’ 정신 못 차린 문진희와 심판들, 제 식구 감싸기→울산 같은 피해자 또 나온다

[골닷컴] 이현민 기자 = “이 정도면 그냥 울산 HD를 싫어하는 거 아닙니까? 과거에도 김대용 주심과 일이 있었잖아요. 축구를 한 사람이라면 이게 어떤 상황인지 짐작, 아니 확실히 아실 겁니다.”

K리그에 몸담고 있는 한 관계자가 의문을 제기하며 혀를 찼다.

이 관계자가 언급한 울산 HD와 김대용 주심의 악연은 지난 2019년 8월 11일로 거슬러 올라간다. 울산종합운동장에서 울산과 대구FC가 맞붙었다. 결과는 1-1 무승부.

이날 울산은 전반에 페널티킥을 내준데 이어 후반에는 비디오판독(VAR)을 통해 두 번째 페널티킥을 허용했다. 김도훈 감독은 대기심과 충돌했고, 당시 경기를 관장하던 김대용 주심이 테크니컬에어리어로 다가와 5분 넘게 경기가 중단됐다. 김도훈 감독은 안경을 벗어 던지고, 시계까지 풀었다. 김대용 주심은 레드카드를 꺼내들었다. 흥분한 김도훈 감독은 벤치를 떠나 관중석에서도 분을 참지 못했다.

한국프로축구연맹은 상벌위원회를 열고 김도훈 감독에게 출장 정지 3경기와 제재금 1,000만 원을 부과했다. 경기 중 퇴장을 포함해 총 5경기 동안 벤치에 앉을 수 없었다. 현장에서 지켜본 관계자들도 젠틀한 김도훈 감독이 ‘오죽했으면 저랬을까 싶다’라고 옹호하는 분위기였다. 당시에도 주심에 대한 평가나 조치는 어떤 것도 이뤄지지 않았다. 밀실에서 그들끼리 입을 맞추고 도장을 찍고 징계를 내렸다.

예나 지금이나 달라진 게 없다. 이후에도 오심은 수도 없이 나왔다. 오죽하면 문진희 대한축구협회 심판위원장은 지난해 10월 27일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에 출석했다.

당시 국민의힘 김승수 의원은 두 경기 장면(9월 13일 충남 아산 vs 부천FC1995, 10월 3일 제주 SK vs 전북 현대)을 보여주며 “페널티킥 판정이 어려운 상황인가?”라고 물었고, 이에 문진희 위원장은 “개인의 주관적인 상황에 따라 달라질 수 있다”고 답했다. 두 장면은 명백한 오심으로 결론이 났다.

이 발언은 논란이 됐다. 투명하게 경기를 운영·진행·판정해야 할 심판이, 그것도 위원장이 ‘주관’이라는 단어를 꺼냈다. 김승수 의원은 어이없다는 듯 “위원장이 그렇게 생각하니 오심이 늘어나는 것 아니겠냐”고 목소리를 높였다.

실제로 2024년 K리그 오심은 28건, 2025년에는 79건으로 182%나 증가했다. K리그1 기준 8건에서 34건으로 늘었다. 대한민국 최상위 리그에서 지난해 오심률이 325%였다.

심판들은 항상 ‘존중’해달라고 이야기를 하지만, 이처럼 통계와 명확한 증거 자료가 대한민국 심판의 자질과 능력을 대변해준다. 이러니 그라운드에서 뛰는 선수들, 지도자들, 관계자들, 팬들이 신뢰하지 않는 건 당연하다.

2026년 7월 11일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 울산과 전북의 K리그1 17라운드에서 또 판정 논란이 나왔다.

0-0으로 팽팽히 맞선 전반 29분 울산 이규성이 전북 아크 대각 먼 거리에서 문전으로 크로스를 올렸다. 야고가 수비수를 등지고 볼을 내줬고, 이동경이 문전을 파고들어 슈팅한 볼이 골키퍼 송범근에게 차단됐다. 이어 측면에서 강상우의 크로스가 넘어왔고, 보야니치가 아크에서 볼을 잡으려던 순간 김대용 주심에게 진로가 막혀 넘어졌다. 경기가 그대로 이어졌고, 전북 오베르단이 역습을 전개했다. 이동준의 패스를 받은 김진규가 울산 아크에서 오른발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 김대용 주심은 득점을 인정했다. 울산은 베테랑 김영권, 주장 완장을 찬 보야니치가 격하게 항의했다. 김영권은 손으로 ×를 표시할 정도로 말이 안 되는 판정이라고 주장했다. 김현석 감독을 포함한 코칭스태프도 격하게 항의했으나 묵묵부답이었다. 결국, 이 골로 흔들린 울산은 연거푸 실점하며 1-3으로 패했다.

경기 후 김현석 감독이 김대용 주심에게 다가가서 상황 설명을 요구했는데, “전반에는 ‘규칙’이라는 이야기를 들었다. 후반이 끝나고 본인이 움직이는 가운데 불규칙한 상황이라고 했다. 더 이상 이야기할 기회가 주어지지 않았다. 규칙이라고 설명하면 더 이상 할 말이 없다”고 통탄했다.

문제는 후반 추가시간 울산 장시영이 김대용 주심과 또 충돌했을 때 경기를 중단시켰다. 같은 경기에서 비슷한 장면이 두 차례 나왔는데, 판정이 달랐다. 지난 시즌 현대가더비에서도 김대용 주심은 울산의 공격 전개 과정에서 당시 전북 소속이던 박진섭과 부딪히자 경기를 멈췄다.

게다가 같은 날 새벽에 펼쳐졌던 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 8강 스페인-벨기에(2-1 스페인 승)전에서도 비슷한 장면이 나왔다. 전반 35분 스페인의 코너킥 과정에서 볼이 아크로 흘렀고, 이때 스페인 선수와 주심의 동선이 겹치며 충돌했다. 주심이 곧바로 경기 중단을 선언, 해당 선수에게 미안하다는 제스처를 취한 뒤 드롭볼로 경기를 재개했다.

‘일관성’이 없다. 울산은 이 과정에서 실점했다. 전북은 주심이 휘슬을 불지 않았기 때문에 정상적인 경기 운영을 한 뒤 득점했다. 그러나 주심의 도움 덕분이라며 폄하를 당하고 있다. 양 팀 모두 피해자다.

사흘 뒤인 14일 대한축구협회(KFA) 심판위원회 산하 심판평가협의체가 해당 사안에 관해 결론을 내렸다.

“해당 판정은 국제축구연맹(FIFA)과 국제축구평의회(IFAB) 규정상 오심이 아니다. 볼이 아닌 선수와 주심 간 접촉 상황으로, 별도의 경기 중단 사유가 발생하지 않았다”고 설명한 뒤 후반 추가시간 나온 또 다른 선수(장시영)과 충돌 후 경기를 중단한 것에 대해 “신체 접촉 상황에서 경기를 중단할지 여부는 경기규칙상 의무가 아니라 주심의 경기운영 영역에 해당한다. 90+6분경 선수와 심판 간의 신체 접촉은 해당 심판이 넘어지면서 볼의 진행방향을 확인할 수 없었기에 경기를 중단한 것이다. 향후 유사한 상황에서 판정의 일관성을 높이기 위해 가이드라인을 보다 면밀히 정비하겠다”고 밝혔다.

심판평가협의체가 보도자료를 통해 공개한 규정에는

‘드롭볼 재개와 운영을 정한 경기규칙은 제8조(경기시작과 재개), 제9조(볼의 인&아웃 오브 플레이)항들로, 이번과 같은 선수-주심 간 신체 접촉 상황에는 직접 적용되지 않습니다. 따라서 신체 접촉 상황에서 경기를 중단할지 여부는 경기규칙상 의무가 아니라 주심의 경기운영 영역에 해당합니다. 90+6분경 선수와 심판 간의 신체 접촉은 해당 심판이 넘어지면서 볼의 진행방향을 확인할 수 없었기에 경기를 중단한 것입니다.’

‘경기규칙상 의무가 아니라 주심의 경기 운영 영역’이라고 했다. 물론 규칙상 오심이 아니라고 하니 따라야 한다. 그렇지만 주심의 경기 운영 능력, 즉 축구계에서 흔히 말하는 ‘운영의 묘’가 필요하다. 결정적으로 일관성이 없다.

앞서 문진희 위원장이 국정감사에 출석해 명백한 오심 두 장면을 보고도 “개인의 주관적인 상황에 따라 달라질 수 있다”고 논란이 될 만한 발언을 했다. 그렇다면 규칙 위에 심판의 즉흥적이고 순간적인 판단, 즉 주관이 늘 개입·군림할 수 있다는 이야기로 밖에 안 들린다.

예상했지만, 피해자만 있고 가해자는 없는 상황이 연출됐다. 심판 출신, 관계자들의 이야기를 들어봤다.

심판 출신 A는 “경기 운영을 못하는 건 능력이 없는 거잖아요. 기본적인 거 아닌가. 플레이를 방해했는데 그냥 거기서 끊으면 되는 건데. 내가 경기(주심)를 보는데 이 선수가 넘어졌어, 상관이 없다고? 왜? 크게 다치거나 이상이 생겼어도? 능력이 없으면 나가야죠. 이런 사람이 K리그 심판을 한다? 조기축구회에서도 욕먹을 일이죠. 그 자리에 가기 위해 노력하는 사람이 얼마나 많은데, 능력 없는 사람이 하는지 이해가 안 간다. 실수를 저지르는데 왜 그 자리에 앉아 있나. 운영의 묘가 부족한데? 그게 바로 능력이다. 그런 상황을 대처하는 게 심판의 역할이고 능력이다. 만약에 발로 상대를 세게 찼어? 고의로 세게 차면 레드카드 아닌가. 그런 건 나도 한다. 심판평가협의체에서 많이 봐주는 것으로 밖에 보인다.”

K리그 종사자 B는 “지난해에도 그렇고 심판 관련해서 계속 문제가 생기지 않나. 과거에 김도훈 감독과 일로 울산을 싫어하는지 모르겠다. 김대용 주심과 일이 있었잖아요. 이 정도면 그냥 울산을 싫어하는 거 아닌가? 축구를 한 사람, 볼 줄 아는 사람이라면 이게 어떤 상황인지 짐작, 아니 확실히 알 겁니다. 예를 들어 구단에 선수가 왔고, 직원이 입사를 했다. 그런데 연봉만 축내고 능력 없는 사람이 있으면 되겠나. 지켜보고 아니다 싶으면 과감하게 결단을 내려야지. 그러니 자꾸 의혹이 생긴다. K리그 구성원 모두를 위해 필요한 거다.”

한 구단 관계자 C는 “홈경기 준비를 하는데 몇 천씩 들어간다. 울산과 전북 경기는 흥행 카드다. 그날 2만 명이 넘게 들어왔다. 구단 관계자들이 얼마나 발로 뛰면서 열심히 준비를 하는지 심판들은 알지 모르겠다. 지도자와 선수들도 마찬가지다. 이 한 경기를 위해 혼신의 노력을 기울인다. 이날 원정 팬도 많이 오신 걸 봤다. 공정하고 정정당당한 승부를 보기 위해 더운 날 개인 시간을 내서 경기장에 오셨는데 심판 쇼를 보고 돌아갔다. 기껏해야 1년에 홈 20경기인데, 그 중에 빅매치 하나를 버린 셈이다. 양 팀도, 관중들도 이해를 못하는 광경이 펼쳐졌다. 잔칫집에 재를 뿌렸다. 우리가 이렇게 이야기한다고 달라지겠나? 절대 안 변한다.”

청문회를 다녀오고도 달라진 건 없다. 특히 문진희 위원장은 정몽규 전 대한축구협회장을 밀어주기 위한 부정 선거 개입 정확이 드러나 충격을 주고 있다. 이 자리는 경기 배정이나 승급에 절대적 권한을 행사할 수 있는 만큼 심판으로 성공을 꿈꾸는 이들에게 하늘같은 존재다. 안팎으로 직권남용을 하고 있다.

이미 알 사람은 다 안다. 심판 자격증을 취득하고 현장에 나가면 텃새와 차별이 존재한다. 짜인 각본이 있다. 이미 썩을 대로 썩은 각 시도축구협회 못지않게 심판도 지역별, 줄타기 등으로 똘똘 뭉쳐 있다. 그들만의 불법적인 휘슬이 곳곳에서 울리고 있다. 젊고 유능한 심판이 없는 이유다. 북중미 월드컵에 한 명도 못 갈만 하다.