[GOAL 이슈] ‘이동국 디렉터의 근무 태만 논란’ 기준은 단순 출입 기록 아닌 ‘업무 수행력’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터를 향한 논란의 기준은 출입 기록이 아닌 업무 수행력이 되어야 한다는 분위기다.

이동국 디렉터는 최근 이슈의 중심이었다. 지난 21일 국회 문화체육관광위 국정감사에서 김재원 의원이 제기한 근무 태만 논란이었다.

김재원 의원 측이 주장한 내용은 이동국 디렉터의 사무실 출입 기록이 26일밖에 안 되는데 억대 연봉 수령자의 기준으로 봤을 때는 근무를 소홀히 했다는 것이다.

이 때문에 이동국 디렉터는 국정감사 증인으로 채택됐다. 하지만, 업무상 일본 출장이 잡혀 있어 참석하지는 못했다.

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짚고 넘어갈 부분이 있다. 애초에 이동국 디렉터를 향해 사무실 출입 기록을 성실한 근무의 기준으로 삼는 것이 아이러니다.

테크니컬 디렉터는 팀의 중장기 전략과 선수 육성 시스템 등을 총괄하는 직책이다. 아시아축구연맹(AFC) 라이센스 규정에 따라 이번 시즌부터 K리그도 의무 규정이 됐다.

용인은 이번 시즌을 앞두고 이동국 디렉터와 동행을 약속했고, 근무 형태는 비상근이었다.

비상근직 체결 이유는 분명하다. 테크니컬 디렉터는 외부 업무가 많은 직책이다. 업무 협약 협상 및 체결, 프로, 유소년 팀 현장 점검, 영입 협상 등을 수행한다.

실제로 이동국 디렉터는 이번 시즌 용인의 선수단 구성에 엄청난 역할을 수행했다. 직접 만나 팀의 철학을 설명하고 영입을 위해 구슬땀을 흘렸다. 30명 선발 과정에서 관련 회의에 적극적으로 참여하면서 전력 강화에 만전을 기했다.

이동국 디렉터와의 면담 과정에서 마음을 돌려 용인을 선택한 선수들도 적지 않았다는 전언이다.

특히, 스페인과 일본을 방문해 명문 클럽 세비야와 Y.S.C.C 요코하마와의 업무 협약 체결에 힘쓰면서 신생팀 용인의 저변 확대에 주력했다.

이동국 디렉터는 팀과 지자체 행사 참여에 적극적으로 참여했으며 유소년 팀을 면밀하게 살피고 분석해 필요한 부분을 먼저 제안, 건의, 추천하는 등 역할을 소홀히 하지 않았다는 전언이다.

용인 구단 사무실의 출입 시스템은 출, 퇴근 기록용이 아닌 단순 출입 용도라는 설명이다.

심지어 이동국 디렉터는 업무 시작 후 초반 6개월은 출입 카드를 발급받지 못했다. 26일만 출근했다는 기준은 무늬만 증거라는 의미가 될 수 있다. 이해관계 충돌인 것이다.

비상근직 이동국 디렉터의 기준은 사무실 출입 기록이 아닌 업무 수행력으로 따져야 한다는 분위기다. 26일만 출근했다고 근무가 소홀했다는 건 어패가 될 수 있다.

사진=한국프로축구연맹, 용인FC