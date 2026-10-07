[GOAL 이슈] ‘승부조작 사주 심판 평가관 철퇴’ 대한축구협회, ‘경찰 수사 의뢰 예정’

[골닷컴] 반진혁 기자 = 대한축구협회가 승부조작에 대해 철퇴를 가할 예정이다.

축구계 사정에 정통한 관계자에 따르면 대한축구협회는 최근 승부조작 혐의의 전 심판 평가관 A씨에 대해 경찰 수사 의뢰를 진행할 예정이다.

승부조작은 국민체육진흥법 위반에 해당하며 대한축구협회 입장에서도 확실하게 짚고 넘어가겠다는 분위기다.

전 심판 평가관 A씨는 지난 2023년 K리그2 경기를 앞두고 심판 평가관이 주심에게 연락해 특정팀의 판정을 잘 봐달라고 사주한 것으로 알려졌다.

심판 평가관은 주심에게 ‘플레이오프에 가게 하면 안 된다’며 특정팀이 승격의 유리한 고지를 점하게 해달라고 말했다.

그러면서 ‘잘 끝내면 보너스 줄게’라면서 승부조작 지시를 잘 따른다면 상응하는 보답을 하겠다는 내용이 확인됐다. 녹취 공개를 통해 드러난 내용이다.

A씨의 범행은 여기서 그치지 않았다. 지난 2022년 K리그 경기를 앞둔 심판에게 전화해 부정한 압력을 행사했다.

K리그 순위 경쟁이 치열한 상황에서 한 팀의 주축 선수 경고 관리를 지시하는 내용이었다. 여기에 특정 선수 계약에 개입하려는 의심까지 드러났다. 이 모두 녹취를 통해 드러나게 된 내용이다.

A씨는 현재 대한축구협회 심판 관련 업무에서 배제된 상황이며 경위서 제출 등 절차를 밟는 중인 것으로 알려졌다.

대한축구협회는 승부조작 의혹 사건이 터지면서 축구 경기 공정성 훼손 행위 집중 신고 기간을 운영 중이다.

지난 9월 21일부터 오는 31일까지 승부조작 제안·요구·공모, 심판 판정 개입·청탁 및 부당한 영향력 행사, 금품·향응 제공·수수 행위, 공정성 훼손 관련 사실 은폐·묵인 및 신고 방해 등에 대해 신고를 접수하는 중이다.

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