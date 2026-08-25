[GOAL 이슈] ‘승부욕으로 포장된 치기 어린 행동’ 이승우, 프로라면 감정 컨트롤·존중은 기본이다

[골닷컴] 이현민 기자 = K리그 최고 더비 중 하나로 꼽히는 현대가 더비에서 이슈가 나왔다. 그 중심에 이승우(28, 전북 현대)가 있다.

전북과 울산은 지난 22일 오후 7시 30분 전주월드컵경기장, 일명 전주성에서 하나은행 K리그1 2026 24라운를 치렀다.

이날 전북은 후반 10분 이동준의 크로스를 모따가 헤더 골로 연결하며 울산에 1-0 승리를 거뒀다. 이로써 이번 시즌과 울산과 세 차례 맞대결을 모두 승리로 장식하며 최근 현대가 더비 5연승을 질주했다. 반면, 울산은 야고와 에릭의 공백을 극복하지 못하며 2연패에 빠졌다. 양 팀은 승점 37점으로 동률을 이뤘지만, 다득점에서 앞선 울산이 2위, 전북이 3위에 자리했다.

늘 만나면 뜨거웠던 더비에서 또 하나의 이야깃거리가 탄생했다. 전북이 1-0으로 앞서 있던 후반 31분 이승우가 의료진의 부축을 받으며 그라운드를 떠나는 과정에서 상대 팀 수장인 울산 김현석 감독을 포함한 코칭스태프와 언쟁이 있었다.

이승우는 서명관(울산)과 볼 경합 과정에서 그라운드에 넘어지며 어깨 통증을 호소했다. 상당히 고통스러워하는 모습이었다. 곧바로 의료진이 들어와 상태를 살폈고, 이승우는 어깨를 돌리고 팔을 움직이는 동작을 반복했다. 3분가량의 시간이 흘렀다. 응급조치(뇌진탕, 심정지 등)가 필요한 큰 부상이 아니었던 만큼 걸어서 그라운드를 빠져나올 수 있었다. 현장에 있던 다수 관계자의 증언에 따르면 이승우가 평소 어깨 통증이 있었던 것으로 밝혀졌다.

어찌 됐든 이 과정에서 일부 울산 팬들이 야유를 보내자, 이승우는 불필요한 손동작과 뜻을 알 수 없는 단어를 내뱉으며 소리치며 응수했다. 스스로 분을 참지 못했다. 물론 이승우 입장에서 정말 아팠고, 습관성 탈구라면 짜증나고 신경이 쓰일 수밖에 없다. 그렇다고 날을 세울 필요는 없었다. 라이벌전에서 야유와 도발은 흔한 일이다.

불난데 기름을 부은 건 그 다음이다. 한 점 차로 뒤지고 있던 울산 김현석 감독 입장에서 이승우가 시간을 끈다고 생각할 수 있다. 그래서 김 감독이 목소리를 높였다. 이에 이승우는 ‘왜! 왜! 왜! 내가 뭘 했는데?’라고 소리치고 흥분하며 울산 벤치 쪽으로 다가갔고, 양 선수들과 코칭스태프가 뒤엉켰다. 이날 경기를 관장한 고형진 주심은 이승우와 김현석 감독에게 경고를 꺼냈다.

경기 후 이승우는 “지난번에도 몇 번 탈구가 됐었고, 그렇게 되면 며칠 동안 아프다. 다행히 지금은 괜찮다”고 상태를 밝힌 뒤, 김현석 감독과 언쟁에 관해 “나는 전북 엠블럼을 달고 전북을 위해 뛴다. 김현석 감독님은 울산은 대표하는 감독이자 팀을 보호하는 입장이다. 전북 소속으로 이기고 싶었다. 나는 승리 욕망이 강하다. 경기장에 ‘죄송합니다’, ‘감사합니다’라는 말을 하러 온 게 아니다. 매번 이기고 싶다. 굳이 이야기를 꺼낼 필요는 없다고 생각한다. 그냥 서로 이기고 싶은 마음에 그랬던 것 같다. 이게 축구”라고 답했다.

김현석 감독은 공식 기자회견에서 “크게 할 이야기가 없다. 중계로 보면 다 나올 것”이라고 조심스러운 입장을 전했다.

경기 중 선수와 상대 감독이 언쟁을 벌이는 건 흔치 않은 일이다. 경기에 몰입하고 집중하다 보면 누구나 흥분할 수 있다. 이번 건은 특이한 케이스이긴 하나 서로의 입장 차가 있다. 잘잘못을 따지기 전에 그래도 명색이 프로라면 그라운드 안팎에서 감정 컨트롤과 상대 팀에 대한 존중은 기본이다.

이승우의 말대로 ‘이게 축구’라면 때로는 ‘죄송합니다’와 ‘고맙습니다’라는 말도 할 줄 알아야 진정한 어른이고 프로다. 경기가 잘 풀릴 때 활짝 웃고, 조금만 막히고 답답하면 동료에게 화를 내고, 다그치고. 상대를 거칠게 다루거나 주심에게 불필요한 항의를 하는 모습도 종종 포착된다. 사람인지라 실수를 할 수 있다. 축구도 사는 것도 내 뜻대로 안 된다. 매번 화내고 소리치고 흥분해봤자 달라지는 건 없다. 제 살 깎아 먹기다. 단순 팬심이 아닌 축구를 어느 정도 이해하고 볼 줄 아는 팬들이나 관계자들은 안다. 이승우가 게임 체인저에 스타성을 갖춘 건 분명하나, 이럴 때마다 승부욕으로 포장된 치기 어린 행동이라는 걸. 다수 종사자들이 공통적으로 하는 말이다.

이승우는 지난해 3월 1일 울산 원정에서 전 사령탑인 거스 포옛 감독에게 이른 교체에 불만을 품고 인상을 잔뜩 찌푸리며 불필요한 제스처를 했던 사례도 있다.

이번 건은 상대 감독을 향했기 때문에 더욱 충격적이고 논란이 될 수밖에 없다. 이승우가 어리니 아버지뻘인 김현석 감독에게 무조건 고개 숙이고 사과해야 한다는 건 아니다. 대 스타라면 조금 더 성숙한 프로의식과 사명감을 가져야 한다. 후배들과 어린 축구 유망주들이 보고 배운다는 걸 명심해야 한다.