[GOAL 이슈] ‘광주 GK 심판 모욕 논란’ 경위서 제출, “특정 대상에게 취한 행동 아니야...반성 중”

[골닷컴] 반진혁 기자 = 광주FC가 골키퍼 심판 모욕 논란과 관련해 경위서 제출을 요구받았다.

광주 관계자는 7일 “한국프로축구연맹으로부터 경위서 제출을 요청받았다”고 언급했다.

이어 “선수는 경기력에 대한 아쉬움으로 자신도 모르게 불만을 표시했고 특정 대상에게 취한 행동은 아니라고 했다. 이유 불문하고 논란을 일으킨 부분에 대해 많이 반성하고 있다. 팀에서도 재발 방지에 힘쓰겠다”며 고개를 숙였다.

광주는 지난 5일 전주월드컵경기장에서 치러진 전북현대와의 하나은행 K리그1 2025 12라운드 경기에서 0-4로 대패했다.

광주는 8연패에 빠졌고 분위기 반전을 끌어내지 못하고 고개를 숙였다.

최악의 결과 속에 논란의 장면이 연출됐다. 광주의 골키퍼 노희동이 페널티킥 실점 후 손가락으로 돈을 세는 행동을 보인 것이다.

판정을 향한 불만과 페널티킥 성공 과정에서 킥하기 전 전북 선수가 먼저 페널티 박스에 진입했다는 항의가 섞인 메시지였다.

주심은 ‘페널티킥에 나서는 선수가 공을 차기 전에 팀 동료가 페널티 박스에 먼저 진입했더라도 영향이 없다면 그대로 진행한다’는 바뀐 규정을 적용한 것이기에 문제가 없는 판정이었다.

광주 골키퍼 노희동의 해당 장면은 중계 화면에 포착되지 않았고 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 퍼졌고 주목을 끌었다.

통상적으로 ‘심판이 돈을 받아 판정에 영향을 미쳤다’는 의미로 해석되는 행동이다.

이는 심판 모욕에 해당할 수 있다. 과거 사례를 보면 출전 정지와 제재금 징계가 내려진 바 있다.

K리그 상벌 규정에 따르면 선수의 폭언, 모욕 등 행위에 대해 2경기 이상 5경기 이하의 출장정지 또는 200만 원 이상의 제재금을 부과할 수 있다.

사례도 있다. 지난 2017년 수원삼성의 수비수 매튜는 전북 이동국에게 손가락으로 돈을 세는 행동을 취했고 2경기 출전 정지와 제재금 200만원 징계를 받았다.

사진=온라인 커뮤니티