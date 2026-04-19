[GOAL 울산] 4연패 빠진 광주 이정규 감독, “스스로 고민하는 시간 필요”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 광주FC가 4연패 수렁에 빠졌다.

광주는 19일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 8라운드서 신창무의 동점골에도 불구, 울산 HD의 맹공을 막지 못해 1-5로 패했다.

이번 시즌 8경기를 치르며 1승 3무 4패 승점 6점으로 최하위에 머물러 있는 광주다. 단 1승밖에 없다. 지난 시즌까지 팀을 지휘했던 이정효 감독이 수원 삼성으로 떠나면서 이정규 감독이 바통을 이어 받았지만, 이토록 힘든 출발이 되리라 누구도 예상 못했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 이정규 감독은 “경기는 우리가 의도한대로 잘 풀어갔다고 생각하는데, 항상 오늘도 세트피스에서 두 골 실점하는 상황이 생겼다. 세트피스 코치님과 소통해서 방법을 찾아야 할 것 같다. 먼 곳까지 많은 팬이 오셔서 응원해주셨는데, 감독으로서 스스로 고민하는 시간이 필요하지 않을까 생각한다”는 소감을 전했다.

‘스스로 고민하는 시간을 어떻게 이해하면 되는가’라고 묻자, 이정규 감독은 “여러 의미가 있는데, 어려운 환경을 알고 왔다. 시즌 시작 전에 내가 한 말이 있다. 감독으로서 책임감을 갖고, 여러 가지로 경기 복기와 선수 미팅 등 생각이 드는데 잘 정리해서 이야기해야 할 것 같다”고 답했다.

동점골 주역인 신창무가 부상으로 빠지자 광주는 경기를 풀어가는데 어려움을 겪었다. 이에 이정규 감독은 “플랜A와 B를 준비했다. 신창무 롤을 할 수 있는 선수는 홍용준과 최경록뿐이었다. 전반에는 비슷하게 운영했다. 후반에 하나 더 올려 준비(전술적으로)했다. 바로 기자회견에 와서 신창무의 상태를 파악 못했다”고 털어놓았다.