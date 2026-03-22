[GOAL 울산] ‘5연속 무승부’ 김천 주승진 감독, “나쁘지 않다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 김천 상무가 적지에서 값진 승점 1점을 챙겼다.

김천은 22일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 5라운드서 울산 HD와 득점 없이 비겼다. 이로써 개막 후 5연속 무승부 행진을 이어갔다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 주승진 감독은 “멀리까지 와주신 팬들에게 승리 선물을 못 드려 죄송하다. 주도하는 경기를 하려고 했는데 상대가 수비 하이 블록과 미들 블록에서 압박 체계가 달라 어려움이 있었다. 하프타임에 변화를 위해 메시지를 줬지만, 상대 지역에서 세밀함과 결정력이 아쉬웠다. 후반에 갈수록 체력적인 에너지 레벨이 떨어지는 부분이 보여 교체를 통해 변화를 가져갔다. 나쁘지 않았지만, 전환 때 상대 속도를 못 따라갔다. 결과적으로 1점을 딴 건 우리에게 나쁘지 않다”고 총평했다.

오늘 강호 울산을 맞아 시즌 첫 무실점을 기록했다. A매치 기간 보완점에 관해 주승진 감독은 “빌드업에서 상대가 어떻게 대응하는지 그런 부분에 있어 다른 방법을 선택해야 할 것 같다. 미들에서 파이널서드에 들어갔을 때 득점 기회를 창출하는데 중점을 둘 계획”이라고 강조했다.