[GOAL 울산] ‘2위 사수’ 울산 김현석 감독, “감히 어떻게 조현택을 칭찬 하겠나” 극찬 또 극찬

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 짜릿한 역전승을 거두며 호랑이굴을 사수했다. 울산의 수장인 김현석 감독은 공수에서 맹활약한 조현택에게 아낌없는 박수를 보냈다.

울산은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 34라운드서 에릭의 멀티골에 힘입어 2-1로 역전승했다. 이로써 최근 3경기 무패(2승 1무) 승점 54점으로 2위를 지켰다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “파이널에 속한 팀들 중에 다 비긴 것 같은데, 우리만 승리해서 기분이 좋다. 부상에서 돌아온 에릭이 제역할을 하며 본인의 퍼포먼스가 나와 좋은 시너지가 될 것 같다. 첫 골을 실점하면서 심리적으로 불안하고 실망했는데, 전반이 끝나고 선수들이 그걸 극복하고자 노력한 결과 역전을 만들었다. 오늘 경기는 선수들에게 너무 감사하고, 개인적으로 영광스럽다”며 역전승을 일군 선수들에게 공을 돌렸다.

이번 강원전을 포함해 울산은 최근 부천FC(2-1), 포항 스틸러스(2-2)전까지 무서운 뒷심을 발휘하고 있다. 원동력을 묻자, 김현석 감독은 “선수들의 동기부여라 생각한다. 감독은 동기부여를 심어줘야 하는 자리다. 이런 멋진 경기를 만들어내는 건 선수들이다. 이제 4경기 남았는데, 오늘 경기·전 경기·전전 같은 경기를 안 했으면 좋겠다. 나도 코칭스태프도 전략을 짜고 고민도 많고 스트레스도 많다. 남은 4경기에서 선제골을 넣고 이겼으면 한다”고 바랐다.

승리 주역인 에릭은 7월 26일 FC서울전 멀티골 이후 99일 만에 득점포를 가동했다. 최근 스트레스가 많았던 그가 마침내 포효했다.

김현석 감독은 “에릭은 지난 경기를 마치고 나와 소통을 했다. 부상에서 돌아온 이후 퍼포먼스가 안 나와서 굉장히 급하고 스트레스를 받는 것 같더라. 그래서 ‘부상 복귀 후 몸이 좋을 수 없다. 차근차근 만들면 된다. 너무 급하게 서두르지 마라. 편하게 하라’고 조언을 했다. 내 자랑 같은데 심리적으로 안정이 된 것 같아서 기분이 좋다”며 웃었다.

울산의 보물이자 국가대표 풀백 조현택이 킬 패스로 에릭의 역전골을 도왔다. 이에 김현석 감독은 “로베르토 모레노 감독님의 부름을 받고 대표 선수가 됐다. 내가 감히 조현택의 칭찬을 하기는 그렇고... 대표가 됐으니 모범이 되고 어린 선수들이 보고 잘할 수 있는 선수가 됐으면 한다. 오늘 같이 결정짓는 날카로운 도움이 나왔으면 좋겠다. 조현택에게 다시 한번 고맙다”며 찬사를 쏟아냈다.