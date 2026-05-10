[GOAL 울산] ‘2연패’에도 부천 이영민 감독, “오늘 경기 통해 좋아질 방향 찾았다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 부천FC 1995가 울산 HD 원정에서 고배를 마셨지만, 이영민 감독은 희망을 찾았다고 밝혔다.

부천은 10일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 13라운드서 이동경에게 결승골을 허용해 울산 HD에 0-1로 패했다.

2연패에 빠진 부천은 3승 4무 6패 승점 13점으로 11위를 그대로 유지했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 이영민 감독은 “계속된 주중 경기 속에 열심히 뛰어준 선수들에게 수고했다는 말을 전하고 싶다. 실수로 패했어도 얻은 것이 많았다. 한편으로 계속 좋아질 수 있는 방향을 찾지 않았나 생각한다”고 총평했다.

어떤 것을 얻었느냐는 물음에 이영민 감독은 “우리는 그동안 항상 주도권을 내주고 경기를 했다. 오늘 우리가 할 수 있는 부분에서 볼 소유도 하고 찬스를 만들려고 했다. 윤빛가람과 김종우 이 두 친구들을 통해 장면이 나왔고, 득점 찬스도 있었다. 마무리 못한 부분은 아쉽다”면서도, “짧은 시간 준비한 게 운동장에서 나오지 않았나 생각한다. 수비도 중요하고 단단해져야 실점을 줄일 수 있다. 물론 볼 소유를 하고 찬스를 만들어가며 기회가 왔을 때 득점해야 한다. 오늘 경기를 토대로 보완하면서 발전할 방법을 찾겠다”고 냉정히 진단했다.

패트릭의 실수가 뼈아팠다. 전반 24분 자기 진영 코너 플래그 부근에서 울산 최전방 공격수 말컹의 압박에 볼을 빼앗겼고, 이동경에게 실점하는 장면이 됐다.

이영민 감독은 “패트릭의 실수는 우리가 약속했던 김형근과 카즈가 약속한 장면에서 비롯됐다. 둘의 실수(후방 빌드업 과정)로 패트릭이 당황해서 그런 플레이가 나왔다. 굉장히 아쉬운 장면이다. 실수로 실점을 했는데 그 부분은 우리와 패트릭이 빨리 털고 일어나야 한다. 부상 복귀 후 연속해서 경기를 뛰어 무리가 오지 않았나 생각한다. 부상 정도는 들어가서 확을 해봐야 할 것 같다”고 말했다.