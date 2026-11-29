[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = ‘굿바이 가물치.’

김현석 감독이 울산 HD 홈 팬들에게 마지막 인사를 건넸다.

울산은 29일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 37라운드서 이진현의 만회골에도 불구 전북 현대에 1-2로 패했다. 승점 57점으로 2위를 유지했으나 다음 달 6일 대전 하나시티즌(승점56, 3위)과 38라운드에서 최종 순위가 결정된다.

이날 김현석 감독의 홈 고별전이자 이용의 은퇴식이 열렸다. 때문에 선수들이 어느 때보다 동기부여를 갖고 임했지만, 전북전 연패 사슬을 끊지 못했다.

경기 후 마주한 김현석 감독은 “이겼으면 좋았을 텐데 마지막 경기까지 가게 됐다. 홈 팬들에게 굉장히 죄송하게 생각한다. 마지막까지 최선을 다할 거고, 선수들이 한 시즌을 치르면서 지난해 아픔을 딛고 일어섰다. 정상궤도에 올랐다고 생각한다. 홈 마지막 경기를 패했으나 선수들이 성장하는 계기가 됐다. 승패를 떠나 나를 믿어준 선수들에게 감사하다”고 전했다.

숨 가빴던 1년이 흘렀다. 울산 사령탑으로 가장 뜻깊었던 순간을 묻자, 김현석 감독은 “오프시즌이었던 알 아인 캠프부터 주마등처럼 지나갔다. 처음 선택을 받았을 때 빠르게 결정을 했다. 부임해서 팀에 합류했을 때 사실 조금 걱정이 앞섰다. 우리 선수들을, 또 이 팀을 어떻게 올릴 것인가 고민도 많이 했다. 선수들이 어려움을 이겨내고자 하는 의지로 여기까지 왔다”면서, “나는 늘 선수들에게 방향 제시, 또 팀이 가고자 하는 방향, 선수들이 해야 할 의무를 이야기 했을 뿐인데, 온전히 선수들이 노력해 이 위치까지 와줘 걱정이 사라졌다. 내년에 새로운 감독님이 오시겠지만, 우리 선수들을 잘 조련하면 충분히 정상에 도전할 수 있는 팀”이라고 자부심을 드러냈다.

김현석 감독의 홈 고별전이 특별했던 이유 중 하나는 애제자인 이용이 현역 생활의 마침표를 찍었다. 선발로 출전해 33분 동안 오른쪽 수비를 책임졌다.

김현석 감독은 “워낙 경험이 많은 선수라... 사실 체력과 부상이 걱정됐다. 그래도 본인의 한계까지 무난하게 은퇴 경기를 했던 것 같다. 감사하게 생각한다. 은퇴를 축하해야 할지, 나도 은퇴를 해봤지만 축하가 아니라 앞으로 가는 길에 꽃길만 있었으면 한다”고 진심으로 응원했다.

종료 휘슬이 울린 뒤 김현석 감독은 홈 팬들 앞에 마지막으로 섰다. 그는 “사실 일주일 전부터 그 자리에 서서 울지 말아야지 생각했는데, 예전 영상을 보면서 울컥했다. 내가 있는 동안 이 팀을 어떻게 일으킬까, 정상으로 올릴까, 고민으로 밤잠을 못 자면서 해왔다. 팬들이 결과에 만족 못하시겠지만, 그래도 어느 정도 정상궤도에 들었다고 생각한다. 부족했지만, 잘 했다고 생각한다”고 털어놓았다.

끝으로 가족 이야기가 나왔다. 김현석 감독은 “가족은 냉정하더라”고 웃은 뒤 “당신이 못했으니까 나오는 거다. 다시 잘해보자고 이야기(아내가)했다. 밤잠을 못자는 부분이 있어 일주일 넘게 수면 유도제와 수면제를 먹고 잤다. 잘 이겨냈다. 친정인 울산의 감독을 했고 어느 정도 성과를 냈다고 생각한다. 스스로 잘 추스르고 다음을 준비하겠다”고 밝혔다.