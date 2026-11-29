[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 전북 현대가 울산 HD와 2026시즌 현대가 더비를 모두 이겼다.

전북은 29일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 울산과 하나은행 K리그1 2026 37라운드서 티아고의 멀티골을 앞세워 2-1 승리를 거뒀다.

최근 4경기 무승(2무 2패) 탈출에 성공한 전북은 승점 52점 4위로 도약했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 정정용 감독은 “보셔서 아시겠지만, 경기장에서 간절한 마음이 결과로 나타났다. 득점 기회가 왔을 때 득점을 하면서 우리가 경기를 이끌어갈 수 있었다. 전통적으로 봤을 때 상대의 형태가 바뀌었음에도 불구하고 우리가 하고자 하는 플레이가 잘 이뤄졌다. 팬들이 멀리서 오셨는데 몇 경기 만에 즐거움을 드렸다”는 소감을 전했다.

전북은 이번 시즌 울산과 현대가 더비에서 4전 전승이다. 비결을 묻자, 정정용 감독은 “우리 입장에서 게임 모델 자체가 빌드업으로 풀어가고 점유율을 가져간다. 상대가 압박이 없지 않아 있었지만, 내려 앉는 모습도 있었다. 파이널서드까지 잘 가서 득점으로 연결된 것 같다”고 털어놓았다.

승리 원동력 중 하나는 후반에 교체 투입된 이동준과 이승우 카드였다. 이에 정정용 감독은 “이탈로와 전병관도 위협적이고 열심히 뛰어줬지만, 체력적인 문제의 타이밍을 맞았다. 교체 타이밍이 적절하다고 봤고, 상대 수비의 체력이 떨어졌다. 측면을 고집해서 공략하면 좋을 것 같다는 생각을 했다”고 말했다.

반등한 전북은 승리에 취할 시간이 없다. 다음 주 ACLE 리그 스테이지를 준비해야 한다. 정정용 감독은 “바로 감바 오사카와 경기가 있다. 최대한 있는 자원에서 잘 준비해 컨디션을 유지해야 한다. 두 경기 다 놓치면 안 된다는 생각으로 최단 시간에 만들어야 한다. 오늘 승리 분위기를 그대로 가져가겠다”고 밝혔다.