[GOAL 울산] ‘폭풍 질주’ 가레스 (조)현택, “나는 국가대표급이 아니라 생각한다... 많이 부족”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD의 왼쪽 풀백 조현택이 호랑이굴을 수놓았다. 그의 폭풍 질주를 보고 팬들 사이에서 현역 시절 토트넘 홋스퍼와 레알 마드리드에서 활약했던 가레스 베일 같다는 찬사가 쏟아졌다.

울산 호랑이 군단이 지난 시즌 아픔을 씻어내고 용맹함을 되찾았다. 김현석 감독 부임 후 4경기 무패(3승 1무)를 달리며 2위에 자리하고 있다.

지난 22일 울산은 홈에서 펼쳐진 김천 상무와 하나은행 K리그1 2026 5라운드에서 0-0 무승부를 기록했다. 총 슈팅 18-4, 유효슈팅 9-2로 압도적인 경기를 펼쳤으나 골망을 흔들지 못하며 4연승 행진이 불발됐다.

이날 조현택은 왼쪽 풀백으로 선발 출전해 안정적인 수비를 선보였고, 적극적인 오버래핑과 날카로운 왼발 크로스로 공격에 힘을 보탰다. 울산의 확실한 왼쪽 주인임을 증명했다.

현장에서 마주한 조현택은 “충분히 승점 3점을 가져올 만한 경기라 생각했는데, 마무리가 잘 따라주지 않았다. 아쉽다”며 씁쓸함을 감추지 못했다.

결과는 아쉬웠지만, 조현택은 양 선수들 중에 경기력이 단연 으뜸이었다. 그는 “할 수 있는 선에서 최선을 다하려고 노력한다. 개인적인 퍼포먼스에 초점을 맞추기보다 감독님과 형들이 항상 ‘원팀’을 강조하신다. 물론 김천전에서 퍼포먼스는 나쁘지 않다고 생각하지만, 나보다 팀의 결과를 가져오는 게 중요하다”고 전했다.

울산은 주장인 김영권이 지난 18일 제주 SK 원정(2-0 승)에서 햄스트링을 다쳐 당분간 결장한다. 당시 부주장인 이동경 역시 몸에 이상 신호가 들어와 교체됐다. 이동경은 김천전에서 후반 시작과 동시에 투입됐으나 23분 만에 재 교체됐다. 공수 핵심이 빠진 가운데 김천과 맞닥뜨렸다.

김현석 감독이 강조한 점을 묻자, 조현택은 “모든 선수가 경기에 나갈 준비가 돼있어야 한다고 말씀하신다. 좋은 결과를 만들어낼, 좋은 선수들이라고 이야기해주신다. 중요한 전력인 두 형이 빠졌지만, 새로 들어온 선수들도 잘해왔던 부분이 있다. 우리팀은 끈끈하다”고 동료애를 드러냈다.

선수로서 한층 성장하고 성숙하게 만들어준 김천이라 조현택은 더욱 이를 악물고 뛰었다. 그는 “김천이라는 팀은 매 시즌 까다롭다. 안에 속했을 때도 끈끈한 팀이라 느꼈다. 빠듯한 일정 속에 체력적으로 떨어진 상황이라 더욱 집중하자는 말을 했다”고 털어놓았다.

조현택은 지난 시즌 막판 김천 전역 후 울산으로 돌아와 쾌조의 컨디션을 보였으나 어깨 부상으로 이탈했다. 다행히 새 시즌 준비를 알차게 했고, 이제 몸도 마음도 상쾌하다. 이번 시즌 경기력이 모든 걸 말해준다. 울산은 왼쪽 수비 고민을 덜었다.

조현택은 “가장 달라진 점(지난 시즌)은 마음가짐이다. 책임감도 느낀다. 프리시즌 때 피지컬적인 면에서 운동을 많이 했다. 그런 부분이 경기장에서 장점으로 부각된다”며 뿌듯해했다.

두고두고 회자될 명장면이 나왔다. 조현택은 전반 37분, 자기 진영 터치라인에서 적진까지 폭풍 질주하며 팬들의 탄성을 자아냈다.

그는 “개인적으로 빠른 선수가 아니라고 생각한다. 그 상황에서 딱 치고 달릴 수 있는 타이밍이 나왔다. (김)태환(김천)이 형도 빠른 선수인데, 좋은 타이밍에 쳤다. 태환이 형이 역동장에 걸려 내가 앞으로 나갈 수 있는 상황이 됐다”고 떠올렸다.

이어 ‘베일 같다’는 말에 조현택은 “딱 하나 왼발잡이인 거 말고는 나랑 거리가 멀다. 베일보다 롤모델인 앤디 로버트슨(리버풀)을 생각하며 플레이한다. 과한 칭찬”이라고 멋쩍게 웃었다.

조현택은 이번 대한민국 축구대표팀의 유럽 원정 평가전 명단에서 제외됐다. 태극마크를 달아본 경험이 있기 때문에 그 맛을 안다. 그렇다고 아직 북중미행이 끝난 건 아니다. 기회는 있다.

조현택은 “소집(대표팀)을 갔다 오지 않았다면 마냥 멀게만 느껴졌을 텐데, 지난해에 몇 차례 다녀왔다. 조금의 기대감은 항상 있다”면서도, “나는 아직 국가대표급이 아니라고 생각한다. 스스로 많이 부족하다고 느낀다. 가서 좋은 모습을 보여주지 못했다. 내 위치에서 묵묵히 할 일을 하면서 장점을 보여주면 언젠가 기회가 오지 않을까 생각한다”고 밝은 내일을 그렸다.