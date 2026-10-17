[GOAL 울산] ‘파이널A 진출’ 울산 김현석 감독, “선수들 컨디션 올라오면 경기력 좋아질 것”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 파이널A 진출에 성공했다.

울산은 17일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 열린 부천FC와 하나은행 K리그1 2026 32라운드서 이진현과 야고의 연속골을 더해 2-1 짜릿한 역전승을 거뒀다. 이로써 승점 50점으로 2위를 지키며, 파이널A행 티켓을 손에 넣었다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “상당히 어려운 경기가 될 거로 예상했다. 선제 실점을 하며 어렵게 풀려나갔고, 시즌 막바지다 보니 체력이 고갈돼 있는 부분이 여러 선수에게 나타나고 있다. 훈련과 휴식을 병행하고 있는데, 9개월 동안 누적된 것이 단기간에 빨리 풀리지 않는 것 같다. 선수들의 컨디션이 돌아올 수 있게 준비하는 게 급선무다. 컨디션이 올라오면 경기력이 좋아질 것이다. 축구는 기본적으로 체력이 뒷받침되지 않으면 어렵다. 가장 고민하고 있는 부분”이라고 전했다.

일각에서 북중미 월드컵과 최근 A매치 휴식기가 있어 선수들의 체력 문제가 아닌 다른 문제로 보는 시선도 있다.

이에 김현석 감독은 “일단 대표팀 선수들을 누구라고 지명할 수 없지만, 최석현은 아시안게임 전 경기를 뛰었다. 이동경, 조현우, 조현택은 모두 대표팀에 소집돼 휴식 없이 A매치를 치렀다. 그 선수들이 우리팀의 중추적인 역할을 하는데, 그 선수들을 빗되어 말씀드리는 거다. 전 선수가 아니다. 휴식기를 해도 훈련을 병행해야 한다. 3·4일, 일주일씩 쉴 수 없다. 대표팀에 갔던 선수들의 체력적인 문제가 대두되는 부분이라 말씀드린다”고 털어놓았다.