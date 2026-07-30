[GOAL 울산] ‘코리아컵 3경기 4골→자이언트 킬러’ 울산시민 김재철, “프로서 경쟁력 있지 않나 생각”

[골닷컴, 울산종합] 이현민 기자 = 언더독의 반란, K3리그 울산시민축구단의 김재철(30)이 코리아컵에서 ‘자이언트 킬러’로 자신의 가치를 증명하고 있다.

울산시민축구단은 지난 29일 오후 7시 울산종합운동장에서 열린 울산 HD와 2026-27 하나은행 코리아컵 3라운드서 김재철의 결승골로 1-0 승리를 거두고 4라운드(16강) 진출에 성공했다. 2라운드에서 서울 이랜드(K리그2, 4-2 승)를 격파한데 이어 3라운드에서는 거함 울산 HD(K리그1)까지 누르며 돌풍을 이어가고 있다.

김재철은 울산 HD와 역사상 최초 지역 연고 더비에서 전반 18분 벼락 슈팅으로 득점포를 가동하는 등 경기 내내 두 단계 위인 프로 수비진을 흔들었다.

경기 후 만난 김재철은 “굉장히 힘든 경기가 될 거로 생각했는데, 전반에 밀리다가 기회가 한 번 왔다. 그 기회를 잘 살려서 이겼다”며 기뻐했다.

이어 골 장면에 관해 “(강)민재가 걷어낸 볼이 나한테 왔다. 그 뒤에 수비 상황이 정돈되지 않아 주위를 살펴보고 반 박자 빠르게 때렸는데, 운 좋게 골이 들어갔다”고 멋쩍게 웃었다.

객관적 전력 상 울산시민은 울산 HD에 열세였다. 따라서 윤원일 감독은 수비에 안정을 두고 전략적인 카운터 어택을 꺼냈는데, 역습에 가담한 선수들의 움직임과 침투는 인상적이었다.

김재철은 “시작 전에 감독님이 올해 가장 스페셜한 경기가 될 거라 말씀하셨다. 우리 선수들도 그렇게 생각했다. 골대 맞은 게 들어갔다(전반 25분)면 더 쉽게 갈 수 있었을 텐데 그걸 못 살려서 어렵게 갔다. 선수들에게 조금 미안하다”고 전했다.

이날 주중 경기임에도 울산 연고 더비를 보기 위해 4,550명의 팬이 운집했다. 대다수가 울산 HD를 응원했지만, 김재철을 포함한 울산시민 선수들은 흔들리지 않았다.

그는 “오늘 관중이 4,500명 정도 오신 것 같다. 울산 HD를 응원하는데 우리를 응원하는 것 같은 생각이 들어 뭔가 더 힘이 났다”고 말했다.

스피드, 연계, 침투, 결정력까지 김재철은 울산 HD 상대로 전혀 주눅 들지 않았다. 코리아컵에서 3경기 연속골(춘천시민축구단 1골, 서울 이랜드 2골, 울산 HD 1골)이다. 일부 울산 HD 팬들은 ‘김재철을 영입하라’는 이야기를 할 정도로 강렬한 인상을 남겼다. 2020년 충남아산(K리그2)에서 5경기 출전한 경험이 있지만, 이후 K3·4 무대를 누볐다. 올해 울산시민 유니폼을 입었다.

김재철은 “전반기 때 부상으로 많은 경기를 못 뛰었다. 조커로 활약했는데, 후반기 들어 5골을 넣었다. 그 중에 3골이 프로팀이다. 나도 프로에서 조금 경쟁력이 있지 않나 생각한다. 그건 운에 맡겨야 한다”면서, 목표에 관해 “리그 성적은 좋지 않는데, K3·4 챔피언십과 코리아컵도 올라갔다. 팀을 위해 최선을 다하겠다”고 지금보다 더 높은 곳을 바라봤다.