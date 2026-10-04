[GOAL 울산] ‘축구화 내동댕이’ 몬스터 김민재, “몇 년 동안 그런 문제... 하나가 안 된다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 대한민국 축구대표팀의 간판 수비수 ‘몬스터’ 김민재(바이에른 뮌헨)가 폭발했다.

로베르트 모레노 감독이 지휘하는 한국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열린 베네수엘라와 하나은행 초청 국가대표 친선 경기서 0-0 무승부를 기록했다.

이날 한국(32위)은 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 47위로 아래인 베네수엘라를 상대로 졸전을 펼치며 지난달 28일 우루과이전 1-4 대패를 만회하지 못했다.

김민재는 선발로 출전해 포백의 중심을 잡아줬지만, 경기는 뜻대로 풀리지 않았다. 후반 35분 교체 직후 벤치로 향하면서 모레노 감독에게 강한 어필을 했고, 벤치에 앉아 축구화를 내동댕이 치며 분노했다.

경기 직후 주관 방송사와 인터뷰에서 김민재는 “반전이 필요했는데 결과를 가져오지 못해 아쉽다. 많은 부분이 개선되어야 한다고 생각한다. 포백 이야기를 할 게 아니라 팀이 전체적으로 싸우고 경합해야 한다. 솔직히 수비수들이 불쌍하다. 다 같이 싸워주는 느낌이 들지 않아서 7-0으로 이기든, 9-0으로 이기든 기분이 좋지 않을 것 같다. 우선, 팀이 하나로 뭉치는 게 가장 중요하다. 개인이 빛나는 것보다 팀 전체가 하나 돼 뛰어야 한다. 팀 수준을 올리기 위해서 다 같이 머리 처박고 뛰어야 한다”고 직격탄을 날렸다.

이후 믹스트존에서 김민재의 심경을 자세히 전해들을 수 있다. 그는 “결과를 가져왔어야 했는데, 못 가져왔다. 월드컵(북중미) 전에는 분위기가 안 좋았는데, 홈에서 3경기를 하며 많은 팬이 찾아주시고 응원해주셨다. 결과를 못 가져와 죄송한 마음”이라고 사과했다.

축구화를 거칠게 벗으며 화를 낸 장면에 대해 “거기에 관해 드릴 말씀이 없다. 죄송하다”고 답했다.

방송사 인터뷰에서 작심한 듯 분노를 표출했다. 김민재는 “수비수들만 불쌍하다고 했는데, 전체적으로 뛰어야 한다는 게 단순히 km를 이야기하는 게 아니다. 90분 내내 같이 경합을 하고, 싸우고, 경합에서 이기고, 졌을 때는 주변 세컨드 볼을 잡아야 한다. 그러면 팀의 퀄리티가 올라간다. 그래야 팀이 하나가 된다. 사실 밖에서 어떤 이야기가 나올 수밖에 없다. 몇 년 동안 그런 문제가 이뤄지고 있다고 생각해서 말씀드리는 것”이라고 과거부터 내재된 단합 문제가 최근 들어 더욱 불거지고 있음을 털어놓았다.

모레노 감독과 그런 대화를 했느냐는 물음에 김민재는 “경기 전에 그런 이야기(선수들과)를 했다”면서, “전술적인 문제가 아니다. 내 생각에는 다 같이 싸워야 한다. 나도 똑같고, 다른 선수들이 보기에 내가 안 싸워 보일 수 있고, 부족해 보일 수 있다. 개인적인 생각을 말한 거다. 경기장 안팎에서 뭐라고 하든 신경 안 쓴다. 경기장 안에 들어가면 열심히 하면서 싸우고, 공을 빼앗아 잘하는 사람에게 주려고 한다”고 모두가 반성해야 함을 거듭 강조했다.

끝으로 전술이 아닌 멘탈에 문제냐고 묻자, 김민재는 한참을 침묵 후 “그렇다고 하면 그렇다”고 마무리했다.