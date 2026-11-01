[GOAL 울산] ‘조현우 결장→황병근 대체’ 울산 김현석 감독, “아내 출산으로 간호 위해”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 대체 불가 수문장 조현우가 울산 HD의 골문을 잠시 비웠다. 베테랑 황병근이 강원FC전에서 골키퍼 장갑을 낀다.

울산은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 강원과 하나은행 K리그1 2026 34라운드에 임한다.

현재 울산은 승점 51점으로 2위를 달리고 있다. 오늘 승점 3점을 손에 쥐면 2위를 사수하며 다음 시즌 아시아 무대 진출권의 유리한 고지를 점한다.

이날 조현우가 명단에서 빠졌다. 경기 전 만난 김현석 감독은 “아내가 셋째를 출산했다. 아쉽긴 하지만 가정을 위해, 그리고 애국하는데 당연히 보내줘야 한다. 가족이 중요하지 않나. (황)병근이가 경험도 있고 잘할 거라 생각한다. 현우가 마음으로 응원하면 팀에 힘이 될 것”이라고 밝혔다.

이동경 제로톱을 가동한다. 야고와 에릭이 대기명단에 이름을 올렸다. 김현석 감독은 “야고는 후반에 나왔을 때 득점 페이스가 상당히 좋았다. 데이터 분석을 통해 이전 경기 자료를 분석해서 결정했다. 또, 강원은 프레싱이 빠르다. 그렇기 때문에 앞에서 탈압박할 수 있는 포지션을 잡아주는게 중요하다. 우리가 제로톱을 했을 때 3연승을 했고, 득점이 많고 실점은 적었다. 포백을 둔 제로톱은 이번이 처음인데, 선수들이 크게 헷갈릴 부분은 없다. 동경이는 수비적인 부담보다 공격적인 역할을 더 하게 만들었다”고 말했다.