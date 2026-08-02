[GOAL 울산] ‘이동경 원맨쇼’ 지켜본 울산 김현석 감독, “믿음과 신뢰 보냈다” 찬사

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 모처럼 호랑이굴에서 포효했다.

울산은 2일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 21라운드서 야고와 이동경(2골)의 연속골을 더해 FC안양에 3-1 역전승을 거뒀다. 이로써 승점 34점을 기록한 울산은 리그 2위로 도약했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “무더운 날씨에도 우리 선수들이 역전승, 2연승을 했다. 홈에서 팬들에게 보답했다는 부분이 만족스럽다. 준비한대로 경기가 잘 풀렸다고 생각한다. 선수들이 잘했다. 공을 돌리고 싶다”며 칭찬했다.

울산은 지난 5월 13일 제주 SK전 2-1 승리 이후 무려 81일 만에 홈 승리를 챙겼다. 김현석 감독은 “모든 팀이 우선적으로 홈에서 경기도 잘하고 이겨야 한다고 생각한다. 후반기 들어서도 그렇고 어려운 부분이 있었다. 그런 부분에서 선수들과 허심탄회한 의사소통이 있었다. 서울전도 안양전도 원동력이었다”고 웃었다.

교체 카드가 적중했다. 김현석 감독은 후반 11분 안양 마테우스에게 선제골을 내준 뒤 야고를 투입했고, 야고는 본인이 얻은 페널티킥을 직접 마무리하며 역전승의 불을 지폈다.

김현석 감독은 “타이밍이 그때였다. 후반을 시작하면서 선제 실점을 했지만, 내가 구상했던 교체 타이밍도 있었다. 야고를 포함해 들어간 선수들이 너무 잘해줬다. 역전하는 발판을 마련하지 않았나 생각한다”고 뿌듯해했다.

경기 전 김현석 감독은 제로톱 가동에 관해 ‘계속 쓸 수 없다’는 뜻을 내비쳤지만, 지난 FC서울전과 오늘 안양전까지 내용과 결과 모두 잡았다.

김현석 감독은 “경기에 따라 전략과 전술은 바뀔 수 있다. 실점이 아쉽지만, 세 골이라는 대량 득점(2경기 연속)을 하고 있다. 고민하고 생각해봐야 한다”고 말했다.

야고가 2경기 연속 조커 역할을 톡톡히 해주고 있다. 10호골로 득점 단독 선두다.

이에 김현석 감독은 “야고는 때때로 팀에 따라 스타팅으로 나갈 수 있는 부분도 생각 중이다. 지금 우리 조합이 너무 잘 이뤄지고 있어 야고와 심도 깊게 이야기를 나누고 있다. 득점 선두로 치고 나가고 있어 크게 불만은 없을 것”이라고 밝혔다.

에이스 이동경이 원맨쇼를 펼쳤다. 유럽 진출설이 돌았지만, 새로운 도전이 불발됐다. 최근 폼은 그야말로 절정이다.

김현석 감독은 “나는 수비수, 미드필더, 공격수 모두 같은 마음으로 지도하고 신뢰한다. 내가 선수 생활을 할 때도 그렇고 공격의 피는 못 속이는 것 같다. 공격수들이 부진하더라도 믿음과 신뢰를 보낸다. 선수들이 보답하지 않나 생각한다. 이동경은 마음이 편해져서 좋은 활약을 하고 있다”면서, “사실 동경이는 월드컵을 갔다 오고 나서 두 경기 정도 컨디션이 안 좋았다. 개인 면담을 했다. ‘네가 어떤 경기력을 보이든 선생님은 무한 신뢰를 보낸다. 컨디션을 회복해서 좋은 모습을 보였으면 한다’는 메시지를 전했다. 동경이도 유럽에 대한 생각도 있고 기회가 된다면 가고 싶겠지만, 이제 팀에서 주도적인 선수로 활약하고 싶다는 둘의 소통이 있었다. 심리적으로 편안해지지 않았나 싶다. 좋은 컨디션으로 결과를 내고 있다”고 찬사를 보냈다.

울산은 오는 8일 동해안 라이벌인 포항 스틸러스와 격돌한다. 김현석 감독은 “우리는 좋은 경기력에도 지난 홈경기에서 패했다. 철저히 분석해야 한다. 이 기세를 몰아 3연승을 할 수 있도록 선수들의 피로회복에 중점을 두고, 좋은 컨디션으로 동해안더비에서 기필코 승리할 수 있게 잘 준비하겠다”고 다짐했다.