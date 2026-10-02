[GOAL 울산] ‘이강인 봉쇄 적중’ 베네수엘라 감독, “약발인 오른발로 볼 가게 마킹”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 베네수엘라 오스왈도 비스카론도 감독이 대한민국전 승리에 아쉬움을 드러내면서도 잘 이뤄진 부분을 칭찬했다.

베네수엘라는 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열린 대한민국과 하나은행 초청 국가대표 친선 경기서 0-0 무승부를 기록했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 비스카론도 감독은 “우리가 예상했다시피 어려운 경기가 될 것 같았고, 모든 경합 상황에서 상대를 강하게 압박할 것을 주문했다. 초반부터 상대에게 이곳에 승점 3점을 따기 위해 온 것을 보여주자고 말했다. 초반에 이행되면서 잘 풀어나갔는데, 문전에서 결정력과 세밀함이 떨어지는 부분이 있었다. 선수들이 자신감을 갖고 풀어가는 전술보다 멘탈적인 부분을 강조하고 싶었다. 그래도 우리팀이 계속 발전해나가는 걸 봤다. 경기력적으로 팀이 좋아지고 있다”는 소감을 전했다.

이어 “직전 일본전에서 애매한 심판 판정으로 좋은 경기에도 불구하고 이기지 못했다. 오늘도 좋은 경기를 했지만, 승리까지 이어지지 않았다. 문전에서 결정력이 부족했다. 선수들에게 우리가 통제할 수 잇는 부분에 집중하자고 했다. 외부 변수에 개의치 않으면 우리가 점점 나아지는 방향으로 갈 수 있을 거라고 이야기했다. 승리를 장식하지 못했으나 아시아 팀과 두 경기에서 많은 긍정적인 부분을 확인했다”고 덧붙였다.

이날 베네수엘라는 한국의 에이스 이강인과 손흥민을 철저히 봉쇄하며 공격을 무력화시켰다. 특정 선수(이강인) 마크에 대한 주문이 있었느냐는 질문에 비스카론도 감독은 “한국이나 일본이나 팀적으로 우수한 조직력을 보유한 팀이다. 팀으로 워낙 좋은 모습을 보여서 팀적으로 수비하는 부분에 강하게 초점을 맞췄다. 조직력이 좋은 팀은 어떤 플레이들이 일어날지 예측하면서 수비하는 부분을 조직적으로 맞추는 게 중요하다. 언급한 이강인은 워낙 잘 아시겠지만, 아틀레티코 마드리드에서 오른쪽 윙으로 출전했을 때 인버티드 형태로 접고 들어와서 주발인 왼발로 플레이한다. 최대한 바깥으로 밀어내고 약발인 오른발에 볼이 갈 수 있게 마킹했다”고 털어놓았다.