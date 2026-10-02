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이현민

[GOAL 울산] ‘손흥민·오현규 투톱+이강인 출격’ 한국, 베네수엘라전 선발 공개

대한민국 vs 베네수엘라
대한민국
베네수엘라
친선경기

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 손흥민(로스앤젤레스 FC)과 오현규(베식타스 JK)가 대한민국 축구대표팀의 최전방을 책임진다.

로베르토 모레노 감독이 지휘하는 한국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 베네수엘라와 하나은행 초청 국가대표 친선 경기에 임한다.

모레노 감독 체제에서 치르는 세 번째 경기다. 한국은 지난달 24일 골 잔치를 벌이며 에콰도르에 3-0 완승을 거뒀지만, 28일 우루과이에 1-4로 졌다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 32위인 한국이 47위인 남미의 복병 베네수엘라를 상대로 분위기 반전을 노린다.

경기를 앞두고 선발이 공개됐다. 모레노 감독은 4-4-2를 가동한다. 손흥민과 오현규가 투톱에 배치되고, 김민수(레인저스 FC)-황인범(FC 포르투)-박진섭(저장 FC)-이강인(아틀레티코 마드리드)이 미드필더로 나선다. 조현택(울산 HD)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(클뤼프 브리허 KV)-설영우(아우크스부르크)가 포백을 형성, 송범근(전북 현대)가 골문을 지킨다.

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김승규(FC도쿄)와 이태석(FK 아우스트리아 빈)은 명단에서 제외됐다.

경기 하루 전 모레노 감독은 공식 기자회견을 통해 “11명 모두 공격과 수비를 하는 콘셉트다. 개인의 성과가 아닌 팀 성과에 중점을 맞춘다면 승리에 가까운 경기를 할 수 있다”며 본인이 추구하는 철학을 고수하겠다고 밝혔다.

같은 날 모레노 감독과 동석한 오현규는 “우루과이전을 패했기 때문에 선수들이 책임감을 갖고 승리할 수 있도록 개개인의 준비가 필요할 것 같다. 베네수엘라는 좋은 팀이지만, 우리가 팀적으로 감독님이 원하는 방향으로 따라간다면 분명히 승리할 수 있을 것”이라고 굳은 각오를 내비쳤다.

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