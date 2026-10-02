[GOAL 울산] ‘손흥민 고립’ 질문에 모레노 감독, “동의할 수 없다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 대한민국 축구대표팀 수장 로베르토 모레노 감독이 11명 전원 수비 전원 공격이 잘 이뤄졌다고 자평했다.

한국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 열린 베네수엘라와 하나은행 초청 국가대표 친선 경기서 무기력한 모습으로 0-0 무승부를 기록했다. 지난달 28일 우루과이전 1-4 패배를 극복하지 못했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 모레노 감독은 “어려운 경기였다. 팬들에게 승리를 안겨드리지 못해 아쉽다. 새로운 코칭스태프로 와서 새로운 팀에 콘셉트를 적용시키는 게 쉬운 일이 아니지만, 수비적으로 보면 우루과이전보다 나았다. 반면, 공격적으로 많은 기회를 창출하지 못했다. 전반에 상대가 기이한 포메이션 형태로 진행했다. 앞쪽에 6명, 뒤쪽에 4명으로 열려 있었다. 전반에 바로 수정하기 쉽지 않았다. 하프타임에 수정해서 후반에 괜찮아졌다. 아직 경기가 남았기 때문에 조금씩 수정하면서 보완해야 한다. 지금은 다음 경기를 위해 회복하는 게 중요하다”고 전했다.

모레노 감독 체제에서 한국은 에콰도르, 우루과이, 베네수엘라를 연달아 상대했다. 앞선 두 경기와 달라진 점을 묻자, “나아진 점은 수비 전환이다. 우루과이전보다 대응이 나았다. 팀적으로 많이 뛰어줬다. 11명 공수 전환, 준비한 콘셉트 유지가 잘 됐다”면서도, “영상 분석이 필요하다. 상대가 1대1로 나왔기 때문에 공격 입장에서 공간 찾기가 쉽지 않았다. 축구에서 흔히 나온다. 코칭스태프가 보완하는 게 팀적으로 하는 과정이다. 시간이 제한적인 게 사실이다. 세 경기 동안 여섯 번 훈련을 했다. 변화를 준다고 하면 줘야겠지만, 변화보다 주어진 상황 내에서 할 수 있는 걸 최선을 다해서 하는 게 중요하다”고 강조했다.

이어 ‘손흥민 고립’에 관한 질문이 나왔다. 모레노 감독은 “개인적으로 동의하지 못한다. 좋은 퍼포먼스를 보여줬다. 다른 선수들도 마찬가지다. 공간이 있을 때 활용하려 노력했다. 그런 부분에 동의하지 못한다. 분석이 필요하다. 다음 기자회견 때 자세한 설명과 분석을 공유하겠다”고 밝혔다.

경기 후 김민재는 ‘수비수들이 불쌍하다’는 이야기를 꺼내면 분노를 표했다. 이에 모레노 감독은 “김민재는 대표팀에서 상징적이고 중요한 선수다. 뒤에서 팀을 이끌어주고, 싸워주고, 용기를 북돋아준다. 그런 선수이기 때문에 무승부는 충분하지 않은 결과다. 그런 말을 충분히 할 수 있다. 분석이 안 된 상황에서 선수를 평가하고 언급하는 건 이르다”고 말했다.

모레노 감독은 경기 전 전원 공격과 수비를 강조했다. 그는 “잘 됐다고 생각한다. 11명 모두 피지컬 데이터가 말해준다. 뛰었다 안 뛰었다기보다 전술적으로 말하고 싶다. 우리가 원하는 방향으로 흘러가지 않았다. 선수들이 안 뛴 건 아니다. 데이터적으로 공수 모두 잘 뛰어줬다”고 평가했다.

계속된 4-4-2 포메이션에 의문을 품는 이가 많다. 에콰도르전에서 통했지만, 우루과이와 베네수엘라를 맞아 졸전을 거듭했다.

모레노 감독은 “팬들의 비판을 전적으로 존중한다. 4-4-2가 아니라 공격할 때 스리백, 수비적으로 파이브백을 추구했다. 상대 구조에 따라 적응이 필요했다. 상대가 리스크를 감수하고 앞에 6명을 뒀다. 선택해서 적응했어야 했다. 다시 말씀드리지만, 이성적으로 냉정하게 분석하고 바라볼 필요가 있다. 지금은 한 층 한 층 건물을 짓고 있다고 생각한다. 한 경기 결과가 안 좋았다고 건물을 갈아엎을 수 없다. 창문과 문을 바라봐야 한다. 축구는 심플하지 않고 복합적이다. 통제할 수 있는 범위 내에서 조금씩 보완하고 앞으로 나아가야 성장하는 게 중요하다”고 마무리했다.