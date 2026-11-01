[GOAL 울산] ‘뼈아픈 역전패’ 강원 정경호 감독, “우리가 자초... 작은 미스로 문제 생겨”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 강원FC가 울산 HD 원정에서 승점 획득에 실패했다.

강원은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 울산과 하나은행 K리그1 2026 34라운드서 전반 모재현의 선제골로 앞서갔지만, 후반 에릭에게 멀티골을 내줘 1-2로 졌다.

이로써 강원은 승점 48점 5위로 제자리걸음을 했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 정경호 감독은 “많은 원정 팬이 와주셨는데 결과를 안겨드리지 못해 죄송하다. 전반에 득점도 하고 우리가 주도한 대로 전체적으로 끌고 가면서 잘 됐다. 후반에 아주 작은 부분에서 결과가 바뀌었다고 생각한다. 결국 축구는 아주 작은 부분에서 미스가 나오는 스포츠다. 선수들과 잘 소통해 작은 부분을 수정하겠다”고 총평했다.

정경호 감독의 말대로 사소한 부분이 실점으로 이어졌다. 특히 생애 첫 A대표팀에 승선한 신민하가 두 차례 클리어링 미스로 에릭에게 동점골을 내줬다. 후반 40분 역전골을 내주는 과정에서도 상대 압박에 볼을 빼앗겼고, 팀 전체가 흔들리는 모습을 보였다.

정경호 감독은 “맞다(해당 물음에). 신민하는 A대표팀에 뽑히면서 강원에서 성장하고 있는 선수다. 발전해야 한다. 큰 경기에서 작은 미스가 결과를 바꾼다는 걸 알게 됐을 것이다. 오늘 경기를 통해 경기를 읽는 흐름이 조금 더 좋아졌으면 한다. 우리가 전체적으로 후반에 잔 미스가 많다 보니 상대 역습에 문제가 생겼다. 결국 우리가 자초한 거다. 선수들과 이야기를 잘해서 정비를 해야 할 것 같다”고 반성하면서, “전반에 우리가 워낙 경기를 잘하다 보니 후반에 집중력과 몰입도가 떨어진 부분이 있었다. 전반에 잘했던 부분을 끌고 갔어야 했는데, 후반에 안일했다. 경기 흐름은 좋게 오기도 상대에 가기도 한다. 영리하게 해야 좋은 팀이 될 수 있다”고 강조했다.