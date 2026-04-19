Goal.com
Live
말컹한국프로축구연맹
이현민

[GOAL 울산] ‘무섭다 무서워’ 울산 호랑이 앞발 말컹, “지금 70% 더 좋아질 것” 확신

울산 HD FC vs 광주 FC
울산 HD FC
광주 FC
K리그1
말컹

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 괴물 공격수 말컹이 울산 HD의 대승을 이끌었다.

울산은 19일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 8라운드서 5-1로 승리했다.

이날 울산은 말컹이 2골 1도움과 함께 최근 3경기 연속 득점포를 가동했다. 정승현, 허율, 이동경도 상대 골망을 흔들었다. 승점 16점으로 2위를 사수, 선두 FC서울(승점19)을 3점 차로 추격했다.

경기 후 마주한 말컹은 “이겨서 기분이 좋다. 우리가 광주를 상대로 준비한 경기력을 잘 보여줬다. 감독님 지시대로 준비한 플레이가 잘 맞아떨어졌다. 다음 경기를 잘 준비하겠다”는 소감을 전했다.

지난 시즌 도중 합류한 말컹에게 의문부호가 붙었지만, 김현석 감독은 계속 믿음을 보냈다. 50일 만에 15kg을 감량하며 김현석 감독의 미션을 수행했다. 그 결과 인천 유나이티드, 서울, 광주전까지 골문을 갈랐다. 공격 포인트는 물론 움직임, 결정력, 연계 등 모든 면에서 달라졌다.

K리그1
FC안양 crest
FC안양
FCA
울산 HD FC crest
울산 HD FC
ULS
K리그1
포항 스틸러스 crest
포항 스틸러스
POH
광주 FC crest
광주 FC
GWF

말컹은 “많은 사람이 알겠지만, 합류 후에 어려움이 있었고 쉽지 않았다. 8년 전 내 모습을 감독님이 아신다. 믿어주셨다. 고된 훈련이, 예를 들어 유산소에 중점을 뒀고 마무리 개선 능력을 강화했다. 피지컬 코치님의 도움도 컸다. 경기력이 돌아오고 개선되는 것 같아 기쁘다”고 미소를 보였다.

2017, 2018년 K리그를 주름 잡았던 경남FC 시절과 달라진 점을 묻자, 말컹은 “8년 전에 경험이 부족했다. 그 당시와 비교하면 나는 박스 안에서 위협적이었다. 당시 있던 팀은 울산보다 강하지 않았다. 지금 울산은 훨씬 좋은 선수들을 갖고 있다. 지금은 피지컬적으로 탄탄하다. 헤딩이나 경험, 그리고 경기 안목과 패스할 수 있는 옵션 등이 잘 보인다”고 언급했다.

구체적인 몸 상태에 관해 “100% 퍼포먼스가 아니다. 표현하자면 70% 정도다. 경험을 토대로 더 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것 같다. 다시 출전한 게 7일밖에 안 됐다. 피지컬과 정신적인 부분은 계속 개선돼야 한다. 더 좋은 모습 보이겠다”고 더욱 무서운 괴물을 예고했다.

광고