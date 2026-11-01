[GOAL 울산] ‘멀티골 폭발→돌아온 호랑이 앞발’ 에릭, “이동경 MVP·야고 득점왕 타면 기쁠 것”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD 호랑이의 앞발 에릭이 모처럼 승리 선봉에 섰다.

울산은 1일 오후 2시 문수축구경기장에서 펼쳐진 강원FC와 하나은행 K리그1 2026 34라운드서 에릭의 멀티골로 2-1 역전승을 거뒀다.

이로써 3경기 무패(2승 1무)를 달린 울산은 승점 54점으로 2위를 지키며, 다음 시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 무대 진출에 한걸음 다가섰다.

이날 에릭은 후반 10분 교체 투입돼 25분 상대 문전에서 지체 없는 왼발 슈팅으로 동점골을 뽑아냈고, 40분에는 조현택의 킬 패스를 문전 오른발 슈팅으로 방점을 찍으며 팀에 승점 3점을 선사했다.

경기 후 마주한 에릭은 “어려운 경기였다. 강원은 항상 까다로운 팀이다. 우리가 하프타임 때 전술적 부분을 수정하면서 후반에 나은 경기력을 보여줬다. 앞으로 4경기 남았는데, 최선을 다해 남은 목표를 이루겠다”고 밝혔다.

앞서 김현석 감독은 ‘에릭과 소통 후 심리적으로 안정이 된 것 같다’며 멀티골 활약을 칭찬했다.

이에 에릭은 “감독님과 많은 대화를 나누면서 자신감을 주신 부분은 선수에게 굉장히 긍정적이다. 선수로서 항상 최선을 다하려 노력하고, 스스로 부담을 주면서 경기력을 끌어올리고 싶은데, 최근 경기력이 좋지 않아 아쉬웠다. 이때 지인과 선수들이 자신감을 주면서 경기력이 올라왔다. 여기서 만족하지 않고 울산이 원하는 목표를 이루고 싶다”고 마음을 다잡았다.

에릭은 조현택의 명품 패스를 간결한 터치 후 슈팅으로 역전골을 뽑아냈다. 조현택에 관해 “도움을 해줘 고맙다. 이런 골이 나올 수 있었던 건 훈련에서 같은 팀으로 경기를 하고, 다른 팀으로도 시물레이션을 돌리며 상대가 되어 경쟁한다. 그런 부분이 잘 맞춰져 나왔다. 조현택은 훌륭하고 우리팀 필요한 핵심이다. 한국 대표팀에도 힘을 불어넣을 선수다. 조현택이 결장하면 빈자리가 크다. 물론 우리팀에 없더라도 스쿼드가 두텁기 때문에 누군가 그 역할을 잘할 것”이라며 고마움을 표했다.

울산은 목표인 ACLE 진출권에 조금씩 가까워지고 있다. 오늘 침묵했지만, 이동경과 야고는 각각 MVP와 득점왕에 도전한다. 에릭의 득점포로 남은 경기에서 둘과 시너지는 물론 개인상에 더욱 힘이 실린다.

에릭은 “울산의 첫 번째 목표는 ACLE 진출이다. 우리 구성원 모두 팀 목표를 위해 최선을 다하고 있다. 오늘 득점으로 팀의 승리를 견인해 행복하다. 이동경과 야고 모두 상을 타면 기쁠 것이다. 오늘 경기를 승리하면서 두 선수가 부담감을 줄여 개인상을 향해 나아갈 수 있다. 우리는 이름값과 기량이 출중한 선수가 많다. 특히 심상민이 그렇다”고 동료애를 드러냈다.