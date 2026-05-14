[GOAL 울산] ‘또 터진’ 울산 이동경, D-2 홍명보 부름 받을까... “오랜 기간 목표(월드컵)였다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD의 에이스 이동경이 또 득점포를 가동하며 3연승 행진을 이끌었다.

울산은 13일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 14라운드서 이동경과 트로야크의 연속골에 힘입어 경기 막판 제주 SK의 추격을 뿌리치고 2-1 승리를 거뒀다.

이로써 울산은 8승 2무 4패 승점 26점으로 2위를 사수, 선두 FC서울(승점29) 추격에 박차를 가했다.

이동경이 또 날았다. 이날 이동경은 제주를 맞아 경기 시작 1분 만에 매서운 슈팅을 선보이며 맹활약을 예고했다. 3-4-3 포메이션에서 1선 오른쪽을 맡았지만, 포지션에 구애받지 않는 프리롤에 가까운 모습으로 경기를 쥐락펴락했다.

호시탐탐 기회를 엿보던 이동경은 전반 17분 상대 페널티박스 안에서 보야니치의 절묘한 힐킥 패스를 지체 없는 왼발 슈팅으로 골문을 갈랐다. 32분에는 제주 진영 터치라인에서 날카로운 왼발 프리킥으로 골키퍼 김동준의 실수를 유도했고, 트로야크의 데뷔골로 이어졌다. 후반에도 이동경은 번뜩이는 모습으로 상대에 부담을 줬다. 맡은 바 임무를 수행한 뒤 후반 추가시간 정재상과 교체됐다.

이동경(13경기 5골 3도움)은 지난 10일 부천FC와 13라운드 홈경기에서 말컹의 패스를 결승골로 연결했다. 제주전에서 한껏 물오른 컨디션으로 2경기 연속골과 울산의 3연승을 이끌었다. 동시에 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 엔트리 승선(발표 16일) 희망을 높였다.

현장에서 만난 이동경은 “월드컵 브레이크 전 마지막 홈경기를 승리, 3연승을 해서 기쁘다”는 소감을 전했다.

득점 장면에 관해 이동경은 “보야니치의 패스가 좋았다. 상대 선수가 알지 못하는 길로 패스를 잘하는 선수다. 잘 줄 수 있다고 생각하고 내가 움직였고, 좋은 슈팅으로 이어져 득점을 했다”고 동료에게 공을 돌렸다.

앞서 김현석 감독은 “이동경이 월드컵에 갔으면 좋겠다. 선택은 홍명보 감독님이 하시겠지만, 대표팀에 필요한 선수”라고 힘을 실어줬다.

월드컵이라는 동기부여가 확실한 가운데, 이동경의 몸은 지난 부천전보다 가벼웠다.

그는 “개인적으로 부천전에서 골을 넣으면서 컨디션과 자신감이 올라왔던 것 같다. 그래서 좋은 경기력이 나왔다”면서, 마음가짐에 관해 “정말 없다(최종 엔트리 승선)면 거짓말일 수밖에 없다. 지난 경기부터 명단이 나오기 전까지 나를 보여줄 기회라 생각했다. 내가 할 수 있는 선에서 최선을 다하면 좋은 결과가 있지 않을까. 아무래도 사람인지라 기대를 안 하고 있을 수 없는 것 같다. 그렇다고 너무 거기에 몰두하기보다 경기를 잘하는데 중점을 뒀다”고 말했다.

이번 득점으로 승선 가능성이 높아졌다고 생각하는지 묻자, 이동경은 “자신감이 있었을 때 대표팀에 못 간 적 있었고, 어렵다고 생각했던 순간에 가기도 했다. 집에서 내가 백 날 갈까 못 갈까 생각해도 크게 도움이 안 되더라(웃음). 매 경기 소중한 마음으로 임했다”고 솔직한 심경을 밝혔다.

명단 발표까지 이틀 남았다. 이동경은 울산 동료들과 17일 열릴 강원FC 원정을 준비하고 있다. 이제 경기력을 보여줄 수 없다. 평가는 끝났다. 운명에 맡겨야 한다.

그는 “굉장히 고통스러운 시간이 될 것 같다. 개인적으로 오랜 기간 목표(월드컵)로 했었고, 시작점이라 생각한다. 기대와 두려움도 있고 이틀 동안 잘 기다려봐야 할 것 같다”고 평정심을 유지했다.

이동경과 함께 최종 엔트리 후보로 거론되고 있는 골키퍼 조현우는 무실점, 조현택은 왼쪽 윙백으로 제주전에서 맹활약하며 홍명보 감독의 선택을 기다리고 있다.