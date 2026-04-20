[GOAL 울산] ‘되는 집 울산’ 강상우, “이동경이 고마워·말컹은 미안해” 성적도 신뢰도 쑥쑥

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 지난 시즌 아픔을 예상보다 빠르게 극복해가고 있다. 김현석 감독의 리더십과 선수들의 끈끈함이 시즌 초반부터 빛을 내고 있다. 멀티 플레이어 강상우가 직접 밝혔다.

현재 8경기를 소화한 울산은 5승 1무 2패 승점 16점으로 2위에 자리, 선두 FC서울(승점19)에 3점 뒤져 있다. 서울과 전북 현대를 상대로 2패를 안았지만, 연패가 없다. 패배 후 곧바로 만회하며 선두 경쟁을 펼치고 있다.

울산은 지난 19일 홈에서 열린 광주FC와 K리그1 8라운드 홈경기에서 5-1 대승을 거뒀다. 2골 1도움을 올린 말컹을 필두로 정승현, 허율, 이동경이 득점 행렬에 가세했다.

이날 강상우는 리그에서 첫 선발 출전해 왼쪽 윙어로 풀타임 활약했다. 경기 후 만난 강상우는 “이렇게 긴 출전 시간(풀타임)이 주어질지 몰랐는데, 김현석 감독님께서 기회를 많이 주셨다. 경기 감각을 끌어올리는데 큰 도움이 됐다”고 전했다.

이어 김현석 감독에 관해 “처음에는 외적으로 카리스마가 있으셔서 쉽게 다가가기 어렵다고 생각했다. 그런데 막상 대화하고 경기장과 훈련장에서 지도를 받으니 푸근하신 아버지 같은 느낌이 들었다. 격이 없다. 좋은 흐름을 타는 건 감독님의 훌륭한 리더십 덕분”이라고 엄지를 세웠다.

과거 대한민국 축구대표팀 감독이었던 파울루 벤투 감독은 강상우를 뽑아 능력치를 끌어올린 적이 있다. 김현석 감독도 당시 강상우가 대표팀에 호출됐고, 어느 포지션에서 장점이 발휘될지 알고 있다. 광주와 경기 시작 전에도 이야기를 꺼냈다.

강상우는 “김현석 감독님께서 공격적인 모습을 높게 봐주시는 것 같아 너무 감사하다. 믿어주신 만큼 경기장에서 그 모습을 보여드려야 한다는 생각을 하고 있다. 이제 나이가 조금 찼기 때문에 경기장에서 능력을 발휘하는 것도 중요하나, 그 안에서 선수들을 더욱 잘 융화시키는 그런 면을 원하신다”고 털어놓았다.

울산은 지난 시즌 강등권 위협에 시달렸다. 2026시즌 시작 전 의문부호가 붙었지만, 빠르게 안정을 찾으며 순항 중이다.

강상우는 “개인적으로 올해 초 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 경기 후에 다치면서 결장하는 시간이 길어졌다. 울산이라는 팀도 정말 생각을 잘못하고 들어가면 어려운 시기를 보낼 수 있다고 느꼈다. 형들, 동료들과 올해는 그런 상황이 오지 않도록 조금 더 노력을 하자는 이야기를 많이 했다. 사실 아픈 경험이었지만, 그래도 그 경험을 통해 우리 선수들 개인이 조금 더 성장하고 성숙해진 것 같다. 광주전을 뛰면서 느낀 점은 크게 이기고 있다고 해서 당연히 이겼다, 그런 생각을 안 한다. 어떻게든 끝까지 하려는 모습, 어떻게든 골을 더 넣으려고, 안 먹으려는 그런 모습이 잘 드러났다. 선수들이 경각심을 가지면서 올해 좋은 시작을 하지 않나 생각한다”고 뿌듯해했다.

강상우는 광주전에 아쉽게 공격 포인트가 불발됐지만 돌파와 크로스, 동료와 연계 플레이를 통해 승리에 힘을 보탰다. 후반 추가시간에는 페널티킥을 얻는 등 공격적인 윙어 강상우의 진가가 드러났다.

그는 “페널티박스 안에서 첫 터치를 잘못해서 슈팅을 못 때렸다. 접고 뒤로 주려고 하는 순간 누가 강하게 밟더라. 밟히면서 넘어졌고, 이건 무조건 PK라고 생각했다. 점수 차가 조금 나다 보니까 속으로 나도 한 번 차봐야겠다는 생각이 들었는데, (이)동경이가 와서 한 번 찰 수 있겠냐고 묻더라. 그래서 ‘당연히 네가 차야지’라고 말했다. 동경이가 마무리를 하고 나한테 바로 고맙다고 하더라. 당연히 넣을 줄 알았다. 선수들 간의 이런 모습이 정말 좋다고 느꼈다”며 웃었다.

몇 장면에서 드러났듯 강상우를 포함해 윙어들의 적극적인 공격 가담과 크로스 과정은 말컹, 야고, 허율 등 최전방 공격수에게 큰 힘이 되는 것은 물론 강력한 옵션으로 자리 잡아 가고 있다. 후반 16분 강상우의 크로스가 문전에 있던 말컹에게 배달됐으나 헤딩슛이 간발의 차로 골문을 벗어났다.

강상우는 “경기 전부터 말컹에 대한 믿음이 워낙 컸다. 말컹이 두 번째 골을 넣었을 때 놀랐다. ‘이 친구는 조금 레벨이 다르구나’ 그런 생각이 들었다. 이 친구를 통해 내가 덕을 많이 볼 수 있겠다 싶더라. 경기 후에 말컹이 ‘네가 크로스 올린 걸 못 넣어서 엄청 미안하다’고 말했다. 앞서 언급했듯 선수 간의 이런 대화와 교류도 많아지면서 분위기가 달라졌다. 말컹이 잘하면서 야고의 더 좋은 경쟁 상대가 됐다. (허)율이도 골을 넣으며 자신감이 붙었다. 나를 포함한 윙어들 역시 더 좋아지지 않을까 생각한다”고 흐뭇해했다. 역시 되는 집은 다 이유가 있다.