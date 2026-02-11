[GOAL 울산] ‘데뷔전 석패’ 울산 김현석 감독, “아직 100% 아냐... 자신감 생겼어”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 안방에서 멜버른 시티(호주)에 졌다.

울산은 11일 오후 7시 문수축구경기장에서 열린 멜버른과 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) 리그 스테이지 7차전서 후반 추가시간 통한의 실점으로 1-2 석패했다.

시즌 첫 경기에서 승점 획득이 불발된 울산은 ACLE 무대에서 2승 2무 3패 승점 8점을 기록하며 8위권 밖으로 밀려났다.

울산은 초반부터 경기를 주도했지만, 전반 36분 상대 크로스 헤더 과정에서 선제골을 허용했다. 후반 중반 허율·장시영·조현택을 투입해 변화를 줬다. 계속 두드렸고, 후반 35분 보야니치가 강력한 중거리 슈팅으로 동점골을 뽑아냈다. 그러나 후반 추가시간 혼전 상황에서 실점하며 고개를 떨궜다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “오프 시즌 동안 힘들게 준비했다고 생각했는데, 어떻게 보면 축구라는 게 승패가 있다 보니까 경기 내용 면에서 잘했던 점이 승패 때문에 묻혀버리는 부분이 있다. 오늘 선수들이 하고자 하는 의지, 지지 않고 이기겠다는 그런 면면이 보였다. 경기는 아쉽게 패했지만, 그 부분에서 긍정적이라 생각한다. 앞으로 우리 울산 HD가 더욱 발전하고 좋은 경기를 할 수 있다는 자신감이 생겼다”고 총평했다.

현역 시절 그라운드를 수놓았던 울산의 레전드 김현석 감독의 사령탑 데뷔전이었다. 오늘 그라운드에서 어떤 스타일을 표현하고자 했느냐는 물음에 그는 “오늘 콘셉트는 경기 중에 턴오버가 생겼을 때 빠른 프레싱 준비를 많이 했다. 오프시즌 내내 그 부분에 관해 훈련을 많이 하며 시간을 할애했다. 앞으로도 그런 콘셉트로 할 생각이다. 100% 준비한 부분은 나오지 않았다고 생각한다. 그래도 긍정적이었다. 오늘 공격적인 면에서 4-3-3을 운영, 수비적인 면에서 4-4-2 패턴으로 운영했다. 짧은 시간 내 100% 모두 맞출 수 없는 부분이었다. 그래도 70~80% 이상 나왔다. 앞으로 좋아지고 기대할 수 있을 것 같다”며 긍정적으로 평가했다.

지난 시즌 K리그1 MVP 수상자인 이동경이 윙포워드로 나섰다. 동료들과 스위칭을 통해 적진 구석구석을 누볐지만, 아직 몸이 완벽하지 않은 모습이었다.

김현석 감독은 “이동경이 윙포워드로 나섰다. 원래는 섀도 스타일인데, 오늘 스위칭이 많았다. 우리가 추구하는 축구에서 이동경의 스위칭 부분만 있는 게 아니다. 내가 하는 부분(추구하는 축구)에서 윙포워드와 섀도 모두 스위칭이 되는 그런 플레이를 준비·훈련하고 있다. 아직 100%가 아니지만, 서서히 정착된다면 결과가 있을 거라 생각한다”며 만족감을 표했다.

간판 공격수 말컹이 대기 명단에 이름을 올렸으나 출전하지 않았다. 김현석 감독은 “훈련을 착실하게 했다. 사실 리그 첫 경기(강원FC)에 포커스를 잡았기 때문에 오늘 경기를 염두하지 않았다. 들어갈 상황이었다면 넣었을 텐데 본인도 생각이 있었겠지만, 부상 우려와 아끼는 차원에서 투입하지 않았다. 아직 훈련을 더 할 필요가 있다. 그 부분이 이뤄진다면 리그에서 좋은 모습을 보이지 않을까 생각한다”고 전했다.