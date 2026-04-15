[GOAL 울산] ‘단독 선두 질주’ 서울 김기동 감독, “송민규 멋진 골 뿌듯하다” 애제자 극찬

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = FC서울이 개막 후 7경기 무패(6승 1무)로 거침없이 달리고 있다.

서울은 15일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드서 골 잔치를 벌이며 울산 HD를 4-1로 제압했다.

이로써 서울은 승점 19점으로 2위 울산(승점13)과 격차를 벌리며 단독 선두를 질주했다.

이날 서울은 전반 3분 후이즈의 데뷔골을 시작으로 벤지(울산)의 자책골, 송민규(2골)의 골을 더해 완승을 챙겼다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김기동 감독은 “수요일인데 많은 팬이 오셔서 힘을 주셨다. 구상한대로 전반은 콤팩트했다. 축구라는 걸 보여줬다. 후반 막판에는 어쩔 수 없는 상황이라 라인을 내릴 수밖에 없었다. 선수들이 집중력을 갖고 잘 버틴 게 승인이다. 이겨낸 선수들이 대견하다”고 뿌듯해했다.

이어 “변형된 형태(4-1-4-1)로 (손)정범이와 (이)승모에게 맡겼다. 그 역할을 잘해줘 수비수인 로스와 야잔이 편하지 않았나 생각한다. 후이즈도 전방에서 수비를 해줬다. 사이드에서 안쪽으로 들어가 울산을 힘들게 했다. 앞으로 여러 형태로 경기를 해나가야 한다고 생각한다. 많은 팀이 우리를 분석할 거고 우리는 거기에 맞게 대응해야 한다”고 강조했다.

서울은 지난 11일 전북 현대(1-0)전에 이어 울산까지 잡으며 현대가 징크스를 모두 깨뜨렸다. 2016년 4월 24일 2-1 승리 이후 울산 원정에서 10년(13경기 무승 4무 9패) 만에 승리했다.

김기동 감독은 “진짜 이게 마지막...”이라고 멋쩍게 웃은 뒤 “더 이상 나올 게 없다. 전북도 울산도 우리가 경쟁하는, 우승을 다투는 팀들을 상대로 그것도 원정에서 승리해 선수들이 자신감을 갖고 경기에 임할 수 있다. 한 산이 또 남았다(18일 오후 2시 대전하나시티즌과 홈경기)”며 긴장의 끈을 놓지 않았다.

2골 1도움을 올린 송민규의 활약도 인상적이었다. 김기동 감독은 “눈빛만 봐도 무엇을 원하는지 아는 선수다. 포항 스틸러스 때는 어렸고 스무 살이었다. 디테일하게 위치를 잡아준 기억이 있다. 이후 전북에서 성장했다. 이제 베테랑이다. 경기를 어떻게 운영해야 하는지 안다. 큰 틀에서 이야기를 하면 알아서 한다. 리딩하는 선수가 됐다. 멋진 골이 나와 뿌듯하다”고 찬사를 보냈다.