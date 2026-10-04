[GOAL 울산] 韓 캡틴 손흥민, “김민재 너무 이해... 주장으로 미안하고 고맙다”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 대한민국 축구대표팀의 주장 손흥민(로스앤젤레스 FC)이 동료들에게 미안함을 표했다.

로베르트 모레노 감독이 이끄는 한국은 2일 오후 8시 울산 문수축구경기장에서 펼쳐진 베네수엘라와 하나은행 초청 국가대표 친선 경기서 0-0 무승부를 거뒀다.

이날 손흥민은 오현규와 투톱으로 최전방을 책임졌지만, 베네수엘라의 골문을 여는데 실패했다.

경기 후 믹스트존에서 마주한 손흥민은 “분명 보완할 점이 많다고 생각한다. 우리가 첫 경기(에콰도르)를 잘했기 때문에 다들 기대감이 많이 오르고 나도 발을 맞춰가는 중이다. 선수들도 조금씩 바뀌면서 감독님이 여러 실험을 하고 계시는 것 같다. 부족한 부분들이 나왔다는 건 좋은 거라 생각한다. 좋았던 부분들은 우리가 잘 다듬고, 보완해야 할 점은 냉정하게 선수로서 잘 받아들여 선수로 팀으로 발전하는 계기를 마련해야 한다”는 소감을 전했다.

동료인 김민재는 경기 후 주관 방송사와 인터뷰에서 ‘수비수들이 불쌍하다’는 폭발 발언을 하며 ‘원팀’을 강조했다.

이 소식을 접한 손흥민은 “모두 같은 마음일 거다. 사실, 공격수는 공격수대로 수비수는 수비수대로 분명히 생각하는 것들이 있다. 나도 민재 선수를 너무나도 이해하는 상황이다. 매 경기 그렇게 뒤에서 정말 든든하게 버텨줌으로서 공격수들이 더 잘해줘야 한다고 생각한다. 주장으로서 팀 동료로서 조금 미안하고 고맙다. 내가 이야기했다시피 축구는 항상 완벽이라는 게 없다. 완벽이라는 게 없기 때문에 우리가 완벽에 가까운 플레이를 하기 위해 많은 시간과 희생이 필요하다”며 팀워크를 언급했다.

김민재는 모레노 감독, 동료들과 경기 전에 이런 부분(다 같이 싸우고, 뛰고)에 관해 이야기를 나눴다고 밝혔다. 손흥민 역시 “그런 부분은 모두 이야기한다. 공격수들 입장도 다를 거다. 사실 생각하는 것보다 초반에 우리가 압박 나가는 상황에서 어떻게 나가야 될지 조금 어려워했다. 상대가 많이 풀어가는 상황을 만들었기 때문에 수비수 입장에서 많이 힘들었을 것이다. 이런 부분은 훈련으로 잡고 고쳐 나가야 한다”고 힘주어 말했다.

모레노 감독은 세 경기 연속 4-4-2를 가동하고 있다. 과연, 이 전술이 현재 대표팀 선수들에게 맞는 옷인지 경기가 거듭될수록 의문이 들고 있다.

이에 손흥민은 “미리 이야기(모레노 감독) 해주셨다. 그런 부분에서 선수들이 어떻게 보면 바뀐다고 해서 기존의 틀을 깬다는 게 아니다. 우리가 상황 속에서 조금 더 수정하고 가기 위해 감독님이 생각하고 판단하시는 거다. 선수들한테 미팅 때, 경기장에서도 말씀해주신다. 결국 그렇게 바꿔 나가는 건 선수들의 능력으로 해야 한다”며 반등을 다짐했다.