[GOAL 울산] 울산 김현석 감독, “승점 3점으로 분위기 전환... 서울 쫓는 계기”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 부천FC 1995를 눌렀다.

울산은 10일 오후 2시 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 13라운드서 이동경의 결승골에 힘입어 부천에 1-0으로 이겼다.

2연승을 질주한 울산은 7승 2무 4패 승점 23점 2위로 도약하며 선두 FC서울(승점26)을 3점 차로 따라붙었다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “오늘 플랜B(스리백)를 가동해 좋은 결과를 얻었다. 수정할 부분은 있지만, 선수들이 준비한대로 경기를 잘해줬다. 홈에서 분위기가 안 좋았는데, 분위기 전환도 시키고 승점 3점을 따서 FC서울을 쫓아가는 계기가 됐다”며 만족감을 드러냈다.

울산은 최근 8경기 연속 실점을 내주며 수비의 어려움을 겪었다. 부천을 맞아 9경기 만에 클린시트 승리를 챙겼다.

김현석 감독은 “백스리나 백포나 그렇게 다르지 않다고 생각한다. 어떤 포메이션을 해도 경기장 안에서 선수들이 수행하고 어떻게 뛰어 주느냐에 달렸다. 단정 짓기는 그렇다. 실점에 대한 부분을 만회하고자 플랜B인 백스리를 준비했고, 클린시트가 됐다. 백스리는 조금 더 발전시키면 좋아질 것 같다”밝혔다.

이어 “전술적인 변화가 있었지만, 선수들이 수행하는데 문제가 없으리라 생각했다. 인내하면서 경기하자는 부분을 강조했고, 잘 수행해줬다. 우리 선수 구성을 보면 백스리와 백포를 병행하는 게 좋을 것 같다. 월드컵 브레이크 때 플랜B에 관한 훈련을 하려고 생각 중”이라고 덧붙였다.