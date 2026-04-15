[GOAL 울산] 울산 김현석 감독, “말컹 두 경기 연속골 위안”

[골닷컴, 울산] 이현민 기자 = 울산 HD가 FC서울에 패했다.

울산은 15일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 2라운드서 서울에 1-4로 졌다. 4승 1무 2패 승점 13점으로 2위를 유지했다.

경기 후 공식 기자회견에 참석한 김현석 감독은 “여섯 경기를 하면서 하이 프레싱이 잘 이뤄졌다. 우리가 잘하는 부분을 시도했는데, 밸런스가 깨진 측면도 있다. 이른 실점으로 부담을 갖게 되면서 밸런스를 유지하는데 애를 먹었다. 선수들은 체력 부담이 있는 가운데, 한 골을 넣고자 했던 부분이 다음 경기에 긍정적으로 이어질 것 같다. 말컹의 두 경기 연속골로 위안을 삼아야 할 것 같다. 부족한 부분을 잘 채워 광주FC전(19일 오후 2시)을 잘 준비하겠다”는 소감을 전했다.

주장이자 수비의 핵인 김영권의 공백이 여실히 드러났다. 불행 중 다행인 점은 최근 서명관이 부상에서 회복한 것으로 알려졌다.

김현석 감독은 “가장 고민되는 부분이다. 트로야크도 인천전에서 부상을 당했다. 그래도 서명관이 회복을 했고, 경기에 뛸 수 있는 정도의 몸이다. 강상우를 포함해 여러 명이 돌아왔다. 최석현도 안쪽으로 쓸까 고민 중이다. 그렇게 하면 김영권이 돌아올 때까지 막을 수 있지 않을까 생각한다”고 밝혔다.